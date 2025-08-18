انتقاد آذرباد از بدقولی های باشگاه سابقش!

به گزارش ایلنا،پس از پیروزی یک بر صفر پیکان مقابل ذوب‌آهن اصفهان، محسن آذرباد، بازیکن تیم پیکان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: «خدا را شکر توانستیم در هفته اول سه امتیاز بگیریم. بازی سختی بود و ذوب‌آهن تیم بسیار خوبی است خوشحالم که توانستیم با برد لیگ را شروع کنیم. مجموعه باشگاه پیکان لطف زیادی به من داشتند و امیدوارم بتوانم در ادامه به تیم کمک کنم.»

او در ادامه درباره شرایطش با باشگاه سابق خود، ذوب‌آهن، گفت: «واقعاً از باشگاه ذوب‌آهن ناراحتم. در همان یک فصلی که آنجا بودم، اکنون که نگاه می‌کنم، نزدیک به صد درصد از باشگاه طلب دارم اما کسی پاسخگو نیست. سال گذشته با هر سختی که بود، اجازه ندادیم تیم وارد حاشیه شود، اما چک‌هایی که دادند پاس نشد. این برای باشگاهی با قدمت و هواداران بزرگ ذوب‌آهن اصلاً زیبنده نیست. بیشتر از همه ناراحتم که هیچ‌کس پاسخگو نبود و امروز و فردا می‌کردند.»

محسن آذرباد درباره دلیل جدایی‌اش نیز توضیح داد: «ابتدا صحبت‌هایی برای ادامه حضورم شد اما به دلیل مسائل خانوادگی و بزرگ شدن دخترم، شرایط سفر به شهرستان برایم سخت بود. پیشنهادهای دیگری هم داشتم و در نهایت تصمیم گرفتم در تهران بمانم.»

بازیکن پیکان در پایان درباره شرایط لیگ بیست‌وپنجم خاطرنشان کرد: «امسال بازی‌ها بسیار نزدیک است و همین نزدیکی باعث می‌شود امتیازات به سختی به دست بیاید. فکر می‌کنم لیگ جذاب‌تر شده و تیم‌ها کار سختی برای امتیازگیری خواهند داشت.»

