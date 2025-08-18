به گزارش ایلنا، آلومینیوم اراک در نخستین دیدار خود در لیگ برتر مقابل گل‌گهر سیرجان قرار گرفت و با نتیجه یک بر صفر شکست خورد. پس از پایان بازی، سید مجتبی حسینی در نشست خبری حاضر شد و به تحلیل عملکرد شاگردانش پرداخت.

سرمربی آلومینیوم در ابتدا اظهار کرد: «برای شروع فصل، بازی بدی نبود. گل‌گهر در دقایق ابتدایی با پرس سنگین و استفاده از اشتباهات بازیکنان ما توانست به گل برسد و حتی یکی دو موقعیت دیگر هم روی همین اشتباهات به دست آورد. اما از دقیقه ۳۰ به بعد، تیم ما در بحث گردش و حفظ توپ شرایط بهتری پیدا کرد.»

او ادامه داد: «در نیمه دوم یک ضدحمله خطرناک از سمت تیکدری داشتیم، اما پس از تغییر سیستم، فکر می‌کنم کل جریان بازی در اختیار ما بود. چند فرصت خوب ایجاد کردیم تا بتوانیم نتیجه را برگردانیم، ولی متأسفانه در نهایت موفق نشدیم. با این حال، با توجه به تغییرات زیادی که داشتیم، این مسابقه می‌تواند به ما کمک کند تا در ادامه فصل عملکرد بهتری داشته باشیم.»

حسینی درباره سیاست‌های باشگاه در نقل‌وانتقالات توضیح داد: «من فقط در مورد تیم خودم صحبت می‌کنم. شرایط ما به گونه‌ای نیست که بتوانیم با ارقام بالا در بازار نقل‌وانتقالات رقابت کنیم و بازیکنان سطح بالا جذب کنیم. به همین دلیل ناچار شدیم بیشتر به سراغ جوان‌ها برویم. خوشبختانه تیم خوبی داریم و فکر می‌کنم کمتر تیمی توانسته در این حد به گل‌گهر فشار بیاورد.»

او در پایان افزود: «این بازی برای ما تجربه بسیار مفیدی بود. تغییرات زیادی داشتیم و همین موضوع زمان می‌برد تا هماهنگی کامل به وجود بیاید. مطمئنم در ادامه لیگ با حمایت هواداران و تلاش بازیکنان شرایط بهتری خواهیم داشت.»

