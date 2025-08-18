به گزارش ایلنا، فجرسپاسی در اولین بازی فصل می‌توانست اتفاق بزرگی را رقم زده و پرسپولیس را در خانه‌اش شکست دهد. با این حال دریافت گل در وقت اضافه و در شرایطی که شیرازی‌ها تنها چند ثانیه قبل از آن، فرصت دستیابی به گل دوم را نیز داشتند، فقط یک امتیاز نصیب پیروزی قربانی و تیمش کرد.

سرمربی فجرسپاسی با حضور در نشست خبری پایان این بازی گفت:«خدا را شکر بچه‌های من امشب کیفیت فنی خودشان را نشان دادند. ماهی‌ای که تا دقیقه ۹۰ دیت ما بود سر خورد. اما بچه‌های ما تلاش کردند و برنامه داشتیم با احترام به تیم پرسپولیس. دقیقا کاری کردیم که پرسپولیس چیزی که ما می‌خواستیم را انجام بدهد.»

وی درباره تحت فشار گرفتن تیمش در دقایق پایانی گفت: «قبل از صحنه گل پرسپولیس بازیکن ما تک به تک شد و می توانستیم ۲-۰ ببریم. بعد از دست رفت و بازیکن ما روی زمین افتاده بود و پرسپولیس شروع به بازی کرد و شکل بازی ما در آن لحظه بهم خورد و جلوی دفاع ما خالی شد و هلیپور از فرصت استفاده کردیم.»

قربانی درباره احتیاط تیم رقبا تاکید کرد: «با احترام به تیم‌های دیگر این مزیت برای تیم‌های دیگر است. امروز ما یک سری رگه‌هایی نشان دایم. ما یک سری اشتباهات بچگانه داشتیم. قطعا ما فوتبال خوبی را نشان می‌دهیم. امروز البته جو روی سکوها به شکل دیگری بود و نتوانستیم کار کاملی را دنبال کنیم. منتظر بمانید و ببینید که تیم ما در آینده چطور خواهد بود و تیم‌های دیگر باید مقابل ما احتباط کنند.»

او در ادامه گفت: «نباید تلاش دیگر تیم‌ها را نادیده بگیرید. بچه‌های زیر ۲۳ سال ما باید سریع تجربه بازی لیگ برتر را به دست بیاورند و تغییر سطح به ما لطمه می‌زند. وقتی یک مجموعه بهتر و با برنامه تر کار می‌کند مطمئنا باید نتیجه بگیرد. چرا می‌گویند فجر و فلان تیم باید برای نیفتادن تلاش کند و ما این ذهنیت را تغییر خواهیم داد. قطعا بازی بهتری به نمایش گذاشتیم و بازی برگشت فکر کنم ۱۷۰ روز و ۵۰ ساعت و فلان ساعت دیگر است و بازی برگشت را بهتر ببینید!»

سرمربی فجر سپاسی درباره برخورد بازیکنان تیمش با یکدیگر ادامه داد: «نمی‌خواهم جو تیم ما پادگانی باشد اما برخی بازیکنان از دیگر تیم‌ها آمدند و نمی‌دانند که من چه رفتاری دارم. قطعا برخورد خواهم کرد تا گربه را به قولی دم حجله بکشیم!»

پیروز قربانی در پایان گفت: «دهمین سال مربیگری ام است و باید پروسه‌ای را طی می کردم تا امروز اینجا باشم. ۱۰ سال تهران نبودم و برای خودم و کار فلسفه‌ای دارم. با تمرین و تلاش می توان ضعف‌ها‌را درست کرد. سعی کردم همیشه یک سوزن به خودم بزنم و یک جوالدوز به دیگران.»

انتهای پیام/