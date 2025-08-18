به گزارش ایلنا، خیبر خرم آباد و مس رفسنجان جذاب‌ترین بازی رو نخست هفته اول لیگ برتر را انجام دادند و در نهایت این بازی پرگل با برتری سه بر دو تیم میزبان خیبر به پایان رسید و شاگردان رحمتی بازی که دو بر صفر عقب افتاده بودند را با سه گل به پیروزی تبدیل کردند و اولین سه امتیاز را کسب کردند.

مس رفسنجان در این مسابقه شروع فوق‌العاده‌ای داشت و در همان دقایق ابتدایی موقعیت‌های پرتعدادی روی دروازه پورحمیدی خلق کردند که علیرضا نقی‌زاده با شوت تماشایی و یک بار هم با اشتباه پورحمیدی و گل به خودی دروازه‌بان خیبر بازی دو بر صفر شد، در ادامه بازیکنان مس رفسنجان فرصت داشتند اختلاف را بیشتر کنند اما هرچه از نیمه نخست گذشت خیبر روی بازی سوار شد.

خیبری‌ها با حملات دامنه‌دار در نهایت توسط احسان حسینی اختلاف را به حداقل رساندند و در دقایق پایانی نیمه نخست با حرکت تماشایی اسماعیل بابایی بازی را به تساوی کشیدند تا با روحیه بالا به رختکن بروند.

شروع نیمه دوم با حملات تیم خیبر آغاز شد و ارسال دقیق کاپیتان آنها مهرداد قنبری با ضربه سر دقیق علی شجاعی به گل سوم تبدیل شد تا سکوهای تختی خرم آباد سر از پا نشناسد و یک کامبک تماشایی رقم بخورد.

در ادامه مسابقه خیبر به خوبی بازی را کنترل کرد و دو تیم موقعیت‌های نصفه و نیمه داشتند اما میدان‌داری خوب سبزپوشان خرم‌آباد اجازه نداد تا مسی‌ها نتیجه را تغییر دهند و در نهایت بازی با نتیجه سه بر دو به سود خیبر به پایان رسید.

