پرسپولیس ۱-۱ فجر: علیپور جلوی فاجعه را گرفت

به گزارش ایلنا، تیم‌های پرسپولیس و فجرسپاسی شیراز از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (دوشنبه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف یکدیگر رفتند تا رسماً گام در مسیر لیگ بیست‌و‌پنجم بگذارند. این مسابقه در نهایت با تساوی ۱-۱ به پایان رسید؛ نتیجه‌ای که برای پرسپولیس، طعم یک پیروزی را داشت و برای فجرسپاسی، مزه شکست.

تنها ۱۴ دقیقه از آغاز بازی گذشته بود که حسین شهابی، مهاجم فجرسپاسی، در میان مدافعان پرسپولیس صاحب توپ شد و با یک چرخش هنرمندانه و ضربه‌ای دقیق به گوشه دروازه، تیم میهمان را یک گل پیش انداخت و سکوت را بر ورزشگاه حاکم کرد. پس از این گل، پرسپولیس برای جبران تلاش کرد. در دقیقه ۲۷، ضربه سر رضا شکاری با اختلاف کمی از کنار دروازه فجر به بیرون رفت و در دقیقه ۳۵، شوت محمدامین کاظمیان نیز راهی به دروازه نیافت. در دقیقه ۴۰، امیررضا رفیعی، دروازه‌بان پرسپولیس، با دو مرحله دفع، شوت میثم مرادی روی ضدحمله فجری‌ها را مهار کرد تا نیمه اول با برتری یک گله فجرسپاسی به پایان برسد.

در نیمه دوم، پرسپولیس برای جبران نتیجه، فشار خود را افزایش داد. در دقیقه ۵۹، اشتباه دروازه‌بان فجر روی یک ارسال بلند، موقعیت خطرناکی را برای سرخ‌پوشان ایجاد کرد، اما شکاری و علیپور نتوانستند از این فرصت بادآورده استفاده کنند. در دقیقه ۶۱، حسین شهابی در یک ضدحمله خطرناک، با رفیعی تک به تک شد و با یک حرکت بدن، دروازه‌بان پرسپولیس را از پیش رو برداشت، اما یعقوب براجعه با واکنشی به موقع، توپ را از روی خط دروازه برگرداند و تیمش را نجات داد.

با نزدیک شدن به دقایق پایانی، تب و تاب بازی اوج گرفت. در دقیقه ۸۳، شوت اوستون ارونوف پس از برخورد به مدافعان فجر راهی اوت شد. دقیقه ۸۵، اشتباه عجیب امیررضا رفیعی می‌توانست برای پرسپولیس گران تمام شود، اما بی‌دقتی بازیکن فجر این موقعیت تک به تک را از بین برد. در دقیقه ۸۹ نیز شوت از راه دور مارکو باکیچ با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.

دراماتیک‌ترین لحظات بازی اما در وقت‌های اضافه رقم خورد. در دقیقه ۳+۹۰، فجرسپاسی یک موقعیت تک به تک بسیار خوب را از دست داد و بلافاصله پس از آن، شوت شهابی با اختلاف میلیمتری از بالای دروازه به بیرون رفت تا پرسپولیس نفس راحتی بکشد. این پایان ماجرا نبود؛ در دقیقه ۴+۹۰، علی علیپور با یک ضربه فنی دیدنی از پشت محوطه جریمه، توپ را به تور دروازه فجرسپاسی چسباند و گل تساوی پرسپولیس را به ثمر رساند تا ورزشگاه شهدای شهر قدس غرق در شادی شود و وحید هاشمیان از شکست خانگی در اولین تجربه سرمربیگری خود بگریزد.

کارت‌های زرد: سروش رفیعی و مارکو باکیچ (پرسپولیس)، مهران موسوی (فجر سپاسی)

ترکیب پرسپولیس: امیررضا رفیعی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، سهیل صحرایی، یعقوب براجعه، فرشاد احمدزاده (۷۸ - اوستون ارونوف)، سروش رفیعی (۶۵ - میلاد محمدی)، مارکو باکیچ، رضا شکاری، امید عالیشاه، محمدامین کاظمیان (۵۷ - محمد خدابنده‌لو) و علی علیپور.

ترکیب فجرسپاسی: علی غلام‌زاده، ساسان جعفری‌کیا، سینا شاه‌عباسی، سیدمهران موسوی، میثم مرادی (۶۳ - مهدی رضایی)، مسعود ریگی، محمود مطلق‌زاده، سعید زارع (۶۳ - علی هیلچی)، مجتبی حقدوست (۶۸ - محمد آژیر)، حسین شهابی (۶۸ - یادگار رستمی) و شروین بزرگ.

