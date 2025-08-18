خبرگزاری کار ایران
ستاره لالیگایی به سپاهان پیوست

ستاره لالیگایی به سپاهان پیوست
وینگر اسپانیایی با قراردادی دو ساله به جمع طلایی‌پوشان اصفهانی اضافه شد.

به گزارش ایلنا، ایوان سانچز، وینگر اسپانیایی با امضای قراردادی به مدت دو فصل به باشگاه سپاهان پیوست و رسماً به جمع شاگردان نویدکیا اضافه شد.

سانچز در کارنامه خود تجربه بازی در باشگاه‌های آلمریا، آلباسته، الچه و بیرمنگام را دارد و در سه فصل اخیر برای وایادولید در لالیگا اسپانیا به میدان رفته است.

این بازیکن علاوه بر وینگر راست، توانایی بازی در پست وینگر چپ و هافبک تهاجمی را نیز دارد و انتظار می‌رود حضور او در خط حمله سپاهان تاثیرگذار باشد.

