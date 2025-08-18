ستاره لالیگایی به سپاهان پیوست

به گزارش ایلنا، ایوان سانچز، وینگر اسپانیایی با امضای قراردادی به مدت دو فصل به باشگاه سپاهان پیوست و رسماً به جمع شاگردان نویدکیا اضافه شد.

سانچز در کارنامه خود تجربه بازی در باشگاه‌های آلمریا، آلباسته، الچه و بیرمنگام را دارد و در سه فصل اخیر برای وایادولید در لالیگا اسپانیا به میدان رفته است.

این بازیکن علاوه بر وینگر راست، توانایی بازی در پست وینگر چپ و هافبک تهاجمی را نیز دارد و انتظار می‌رود حضور او در خط حمله سپاهان تاثیرگذار باشد.

