اولین گل فصل جدید پیکان به نام کسری طاهری

به گزارش ایلنا، در جریان دیدار تیم‌های پیکان و ذوب‌آهن، کسری طاهری توانست در نیمه نخست گل نخست تیمش را وارد دروازه حریف کند و نتیجه را ۱-۰ به سود پیکان رقم بزند.

پس از گل، بازیکنان پیکان شادی ویژه‌ای را با یکدیگر و همراهی هواداران به نمایش گذاشتند. سرمربی تیم، سعید دقیقی، نیز با هدایت دقیق تیم و تغییرات تاکتیکی مناسب، موفق شد تیمش را در مسیر پیروزی هدایت کند.

پیکان تا این لحظه با مدیریت دقیقی بر جریان بازی، حریف خود را کنترل کرده و از فرصت‌های به دست آمده برای افزایش فاصله در نتیجه استفاده کرده است. ذوب‌آهن نیز تلاش می‌کند با حملات سازمان‌یافته، به گل تساوی برسد.

