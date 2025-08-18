اولین گل فصل جدید پیکان به نام کسری طاهری
کسری طاهری موفق شد گل اول پیکان مقابل ذوبآهن را به ثمر برساند.
به گزارش ایلنا، در جریان دیدار تیمهای پیکان و ذوبآهن، کسری طاهری توانست در نیمه نخست گل نخست تیمش را وارد دروازه حریف کند و نتیجه را ۱-۰ به سود پیکان رقم بزند.
پس از گل، بازیکنان پیکان شادی ویژهای را با یکدیگر و همراهی هواداران به نمایش گذاشتند. سرمربی تیم، سعید دقیقی، نیز با هدایت دقیق تیم و تغییرات تاکتیکی مناسب، موفق شد تیمش را در مسیر پیروزی هدایت کند.
پیکان تا این لحظه با مدیریت دقیقی بر جریان بازی، حریف خود را کنترل کرده و از فرصتهای به دست آمده برای افزایش فاصله در نتیجه استفاده کرده است. ذوبآهن نیز تلاش میکند با حملات سازمانیافته، به گل تساوی برسد.