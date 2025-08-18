اعلام ترکیب پیکان برای ورود رسمی به لیگ برتر

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پیکان که این فصل توانسته به لیگ برتر بازگردد، حالا برای اولین بازی خود آماده شده است. شاگردان سعید دقیقی در گام نخست باید از ساعت 19:15 در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف ذوب آهن بروند.

بر همین اساس و با نظر دقیقی، این نفرات برای ترکیب اصلی پیکان انتخاب شده‌اند:

احمد گوهری، میلاد باقری، شاهین توکلی، میثم تیموری، نیما انتظاری، سجاد جعفری، فرید امیری، مهدی نجفی، فراز امامعلی، محسن آذرباد و کسری طاهری.

تیم فوتبال پیکان فصل پیش توانست با قرار گرفتن در رتبه دوم جدول لیگ یک، توانسته جواز حضور در لیگ برتر را بگیرد و مهمترین هدفش برای فصل جدید نیز بقا در این مسابقات است.

انتهای پیام/