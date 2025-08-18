خبرگزاری کار ایران
آنتونیو آدان در تبریز:

ستاره جدید استقلال از راه رسید!

دروازه بان اسپانیانی استقلال با اعتماد به نفس خاصی که در چهره‌اش دیده می‌شود وارد شهر تبریز شد.

به گزارش ایلنا، با فرود هواپیمای حامل کاروان تیم فوتبال استقلال در فرودگاه تبریز، نگاه‌ها متوجه آنتونیو آدان، سنگربان اسپانیایی آبی‌پوشان شد. آدان در حالی که با عینک دودی مشکی و استایلی خاص، از پله‌های هواپیما به پایین می‌آمد، حس و حال یک سوپراستار واقعی را به نمایش گذاشت. چهره جدی او و اعتماد به نفسی که در ظاهرش موج می‌زد، انگار نویدبخش پیامی خاص به استقلالی‌ها در دیدار حساس مقابل تراکتور است.

سنگربان باتجربه استقلال، پا به تبریز گذاشته تا در جدال حساس با تراکتور، نمایشی کامل‌تر و بی‌نقص‌تر از قبل ارائه دهد. از همان روزهای نخست مطرح شدن جدایی سید حسین حسینی، دروازه‌بان پیشین استقلال، نگرانی‌هایی بابت پست دروازه‌بانی در میان هواداران و کادر فنی آبی‌ها شکل گرفته بود اما ورود آنتونیو آدان، دروازه‌بان سابق رئال مادرید، به سرعت این نگرانی‌ها را تا حد زیادی برطرف کرد.

آدان در اولین حضور رسمی خود در ترکیب استقلال، با وجود دریافت دو گل در سوپرجام، توانست با نمایش خود، تحسین هواداران را برانگیزد. این در حالی بود که نه هماهنگی لازم میان خط دفاعی و او شکل گرفته بود و نه تیم استقلال از هارمونی مطلوب برخوردار بود. با این حال، عملکرد قابل قبول او در آن بازی، نشان داد که استقلال با جذب این دروازه‌بان باتجربه، انتخاب درستی داشته است.

حالا برای دومین بار، آدان مقابل تراکتور قرار می‌گیرد. با توجه به انسجام بیشتر خط دفاعی استقلال در بازی‌های اخیر و هماهنگی نسبی که میان بازیکنان شکل گرفته، انتظار می‌رود که این سنگربان اسپانیایی، این بار بتواند اولین کلین‌شیت خود را در لباس آبی‌ها به ثبت برساند.

