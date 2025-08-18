به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان نام‌آشنای تیم ملی فوتبال ایران، این بار نه برای دفع پنالتی، بلکه برای دفاع از دروازه هاکی وارد میدان شد! او در دیداری صمیمانه با بهرام قدیمی، رئیس فدراسیون هاکی، نه تنها به عضویت افتخاری هیئت رئیسه این فدراسیون درآمد، بلکه با پوشیدن لباس دروازه‌بانی هاکی، تجربه‌ای منحصر به فرد و البته "ترسناک" را پشت سر گذاشت.

بیرانوند در ابتدای این دیدار، از سابقه آشنایی و احترام خود به مدیریت دکتر قدیمی سخن گفت و اذعان داشت که زیرساخت‌های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی و قهرمان‌پروری در زمان ایشان شکل گرفته است. او این حضور را بر اساس همین شناخت و ارادت، تصمیم شخصی خود دانست.

دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران، با افتخار عضویت افتخاری خود در هیئت رئیسه فدراسیون هاکی را اعلام کرد. او با جدیت و تعهد، قول داد که در مراسم افتتاح ورزشگاه چمن بین‌المللی هاکی در مجموعه ورزشی آزادی حضور یابد و به عنوان "سفیر" این رشته اصیل ایرانی، نقش مؤثری در معرفی و توسعه آن ایفا کند. انگار قرار است در کنار دفع توپ، به دفع شایعات و جلب توجه به هاکی هم بپردازد!

جذاب‌ترین بخش این دیدار، جایی بود که بیرانوند لباس مخصوص دروازه‌بانان هاکی را به تن کرد و به صورت نمادین به تمرین پرداخت. او که سال‌هاست با لباس‌های سبک فوتبال خو گرفته، از سنگینی لباس و کلاه محافظ صورت در هاکی ابراز شگفتی کرد. وی با لبخندی که شاید از سر وحشت بود، اذعان داشت که پرتاب توپ به سمت صورت، حتی با محافظ، حس ترسناکی دارد و عادت کردن به این لباس، ماه‌ها زمان می‌برد. او با نهایت احترام، به دروازه‌بانان هاکی بابت این "غیرت" و تحمل، تبریک گفت. تصور کنید بیرانوند با آن هیبت فوتبالی، زیر زره هاکی! واقعاً دیدنی بود.

در پاسخ به سوالی طنزآمیز مبنی بر اینکه آیا حاضر است در صورت نیاز، با لباس تیم ملی هاکی درون دروازه قرار بگیرد، بیرانوند با غیرت مثال‌زدنی پاسخ داد: "ما عاشق کشورمان هستیم و برای آن هر کاری می‌کنیم!" او افزود که اگر در شرایط حساس، تیم ملی هاکی به دروازه‌بان نیاز داشته باشد و کسی نباشد، با افتخار این مسئولیت را می‌پذیرد تا برای سربلندی ایران تلاش کند. حالا باید دید آیا روزی شاهد "علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی هاکی" خواهیم بود یا نه!

بیرانوند در مقایسه‌ای جالب، دروازه‌بانی در هاکی را بسیار سخت‌تر از فوتبال دانست. او با اشاره به پیتر چک، دروازه‌بان مطرح فوتبال جهان که پس از بازنشستگی به هاکی روی آورد و موفق هم بود، تاکید کرد که حتی چند دقیقه تمرین با لباس هاکی، به او نشان داده که این کار چقدر دشوار است. گویا چالش‌های فوتبالی برایش کافی نبوده و حالا به سراغ چالش‌های هاکی رفته است!

دروازه‌بان تیم ملی با تاکید بر نقش حمایت ورزشکاران سرشناس از رشته‌های ورزشی کمتر دیده شده، اظهار داشت که حضور چهره‌هایی مانند او می‌تواند در جذب جوانان به این ورزش‌ها تاثیر بسزایی داشته باشد. او جوانان را به انتخاب رشته ورزشی بر اساس علاقه واقعی و تمرکز بر یک رشته توصیه کرد تا به موفقیت برسند. به نظر می‌رسد بیرانوند این بار در نقش یک مربی انگیزشی ظاهر شده است.

در پایان این دیدار، بیرانوند با تبریک به دکتر قدیمی بابت تلاش‌های بی‌وقفه‌اش در ارتقاء جایگاه هاکی کشور، او را "دوست صمیمی" خود خواند و شاهد زحمات فراوانش در این فدراسیون بود. او ابراز امیدواری کرد که دکتر قدیمی سالیان سال در راس این فدراسیون باقی بمانند و شاهد پیشرفت‌های بیشتری در هاکی ایران باشیم. ظاهراً رفاقت این دو به استحکام دروازه‌های هاکی کمک شایانی خواهد کرد!

انتهای پیام/