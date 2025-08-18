کارت بازی سرژ اوریه برای پرسپولیس صادر شد!
مدافع خارجی پرسپولیس حالا میتواند در دیدارهای رسمی تیم حضور داشته باشد.
به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس موفق شد کارت ITC سرژ اوریه، مدافع خارجی خود را دریافت کند. با صدور این کارت، اوریه میتواند در مسابقات رسمی برای تیم به میدان برود و پرسپولیس از تواناییهای او در ترکیب بهرهمند شود.
پیش از این، مشکلات اداری و صدور ITC مانع حضور او در دیدارهای رسمی بود، اما با تلاش باشگاه، این مسئله رفع شد.
هوادارانپرسپولیس میتوانند امیدوار باشند که با حضور اوریه در ترکیب، تیم در دیدارهای پیشرو تقویت خواهد شد و این بازیکن خارجی نقش کلیدی در موفقیتهای آینده ایفا خواهد کرد.