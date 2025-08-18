کارت بازی سرلک و نیازمند صادر نشد؛ چالش پرسپولیس مقابل فجر!
پرسپولیس امروز در دیدار خانگی خود مقابل فجر سپاسی شیراز قرار میگیرد، اما کارت بازی پیام نیازمند و میلاد سرلک صادر نشده و دو بازیکن کلیدی تیم را همراهی نمیکنند!
به گزارش ایلنا، تیم پرسپولیس تهران امروز در چارچوب هفته نخست لیگ برتر فوتبال میزبان فجر سپاسی شیراز است. این دیدار در شرایطی برگزار میشود که دو بازیکن کلیدی سرخپوشان، پیام نیازمند و میلاد سرلک، کارت بازی خود را دریافت نکردهاند و در ترکیب تیم حضور نخواهند داشت.
غیبت این دو بازیکن میتواند تأثیر قابل توجهی بر ترکیب پرسپولیس داشته باشد، چرا که میلاد سرلک بهعنوان هافبک دفاعی و پیام نیازمند بهعنوان دروازهبان اصلی تیم، نقش کلیدی در برنامههای تاکتیکی سرخپوشان دارند. به همین دلیل، کادر فنی باید ترکیب جایگزین و راهبرد متفاوتی را برای این مسابقه در نظر بگیرد.
با توجه به اهمیت دیدار هفته اول و نیاز به کسب امتیاز، انتظار میرود پرسپولیس با انگیزه بالا و ترکیبی متفاوت نسبت به بازیهای گذشته وارد زمین شود. فجر سپاسی هم با هدف استفاده از فرصت غیبت بازیکنان کلیدی حریف، برای کسب نتایج مطلوب برنامهریزی کرده است.