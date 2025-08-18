به گزارش ایلنا، وحید رضایی، سرمربی تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین در نشست خبری پیش از دیدار با استقلال خوزستان در هفته نخست لیگ برتر فوتبال اظهارداشت:«همیشه بازی اول فصل سخت‌ترین مسابقه است. فردا با تیمی روبه‌رو می‌شویم که سابقه حضور موفق در لیگ برتر دارد و با هدایت آقای خلیفه‌اصل و ترکیب جوان و باانگیزه وارد رقابت‌ها شده است. ما تمرینات خوبی پشت سر گذاشته‌ایم و امیدوارم بازیکنانم بتوانند شروع امیدوارکننده‌ای در لیگ داشته باشند.»

رضایی درباره شرایط تیمش در نقل‌وانتقالات توضیح داد:«تعداد زیادی از بازیکنان‌مان جدا شدند و ما ناچار شدیم بر اساس سیاست باشگاه جلو برویم. محدودیت جذب بازیکن داشتیم و فقط هفت سهمیه لیگ برتری در اختیارمان بود. بنابراین سراغ بازیکنانی رفتیم که توانایی بازی در چند پست داشته باشند. در کنار آن چند بازیکن جوان و بااستعداد جذب کردیم؛ از جمله یک بازیکن ۱۷ ساله بومی قزوین که عضو تیم ملی نوجوانان است. این جوانان باید در کنار بازیکنان باتجربه رشد کنند تا آینده فوتبال قزوین را بسازند.»

او در ادامه به فشار روانی کمتر روی تیمش اشاره کرد و گفت:«خوشبختانه هواداران و مردم قزوین شرایط تیم را می‌دانند. آن‌ها درک کرده‌اند که ما بازیکنان زیادی از دست داده‌ایم و طبیعتاً زمان لازم داریم تا هماهنگی کامل ایجاد شود. به همین دلیل فشار زیادی روی ما نیست و این مسئله کمک می‌کند بازیکنان با آرامش بیشتری کار کنند. از هواداران می‌خواهم صبور باشند و بدانند هدف اصلی ما ارائه فوتبال خوب و باکیفیت است، سپس به فکر نتیجه خواهیم بود.»

رضایی درباره تجربه نخست خود در لیگ برتر گفت:«این اولین فصل من به‌عنوان سرمربی در لیگ برتر است. سال‌ها در سطح اول فوتبال ایران بازی کردم و کاپیتان تیم‌های مختلف بودم. مربیگری را از رده‌های پایین آغاز کردم و تجربه حضور در لیگ قهرمانان آسیا و بازی‌های بزرگ را دارم. حالا شمس‌آذر فرصت شروع من در لیگ برتر است و امیدوارم بتوانم کمک شایانی به باشگاه کنم.»

سرمربی شمس‌آذر درباره شناخت از حریف فردا نیز اظهار داشت:«استقلال خوزستان شرایط مشابهی با ما دارد. آن‌ها هم بازیکنان زیادی از دست داده‌اند و با نفرات جدید وارد مسابقات شده‌اند. طبیعتاً در بازی‌های اول تیم‌ها شناخت زیادی از یکدیگر ندارند و باید در جریان مسابقه هوشمندانه عمل کنیم.»

او همچنین به نبود سیستم کمک‌داور ویدئویی (VAR) اشاره کرد و گفت:«این موضوع جای تأسف دارد. VAR می‌تواند عدالت را برقرار کند و حق تیم‌ها را حفظ نماید. امیدوار بودم از هفته نخست این فناوری در لیگ ما وجود داشته باشد. نبود آن ممکن است روی نتیجه بازی‌ها تأثیر مستقیم بگذارد.»

رضایی درباره فشردگی مسابقات لیگ بیست‌وپنجم توضیح داد:«برگزاری دیدارها هر سه یا چهار روز یک‌بار شرایط سختی برای تیم‌هایی مثل ما ایجاد می‌کند. بسیاری از بازیکنان ما تجربه چنین فشاری را ندارند. تیم‌های پرمهره می‌توانند با چرخش نفرات فشار را مدیریت کنند، اما ما چنین شرایطی نداریم و بیشتر بازیکنان ثابت هستند. باید با مدیریت صحیح، تمرکز روی بدنسازی و استفاده از روش‌های ریکاوری، مصدومیت‌ها را به حداقل برسانیم.»

او درباره شرایط میزبانی در اهواز هم اظهار داشت:«بازی کردن در اهواز دشوار است. گرمای هوا و حضور هواداران حریف کار را سخت‌تر می‌کند. البته این روزها در کل کشور گرما شدید است، اما شرایط آب‌وهوایی جنوب برای ما سخت‌تر خواهد بود. امیدوارم بازیکنانم با انگیزه و تمرکز بتوانند از این موقعیت عبور کنند.»

سرمربی شمس‌آذر درباره ارتباطش با مهدی رحمتی نیز گفت:«من در نساجی مازندران مدتی دستیار آقای رحمتی بودم و همچنان رابطه نزدیکی با او دارم. اما برای حضور در شمس‌آذر با افراد مختلف مشورت کردم و وقتی مجموعه باشگاه را دیدم، با علاقه و اشتیاق این مسئولیت را پذیرفتم، چون احساس کردم می‌توانم به این تیم کمک کنم.»

رضایی در پایان با تأکید بر نقش هواداران خاطرنشان کرد:«مهم‌ترین دلخوشی ما حمایت هواداران قزوینی است. امیدوارم در اولین بازی لیگ حضور پررنگی در ورزشگاه داشته باشند تا بتوانیم با انگیزه بیشتری وارد زمین شویم. مطمئنم همراهی آن‌ها می‌تواند روز خوبی برای تیم رقم بزند و به ما کمک کند امتیاز ارزشمندی کسب کنیم.»

