ژابی آلونسو: امیدوارم این فصل مجبور نباشیم درباره داوریها صحبت کنیم
ژابی آلونسو در نخستین نشست خبریاش بهعنوان سرمربی رئال مادرید پیش از دیدار با اوساسونا، از بازگشت به برنابئو و شروع خوب گفت.
به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو درست پیش از نخستین بازی لالیگاییاش بهعنوان سرمربی رئال مادرید، نشست خبری خود را برگزار کرد. مسیر او روی نیمکت این رقابتها فردا ساعت ۹ شب آغاز میشود او باید تیمش را مقابل اوساسونا به میدان بفرستد. آلونسو نخستین سنگبنای مسیرش بهسوی سیوهفتمین عنوان قهرمانی را در «خانه سفید» میگذارد.
پس از یک پیشفصل پُرفشار، پروژه آلونسو واقعاً شروع شده است. شش بازی جام جهانی باشگاهها پشت سر گذاشته شد؛ تجربهای که با شکست سنگین مقابل پاریسنژرمن در نیمهنهایی ناامیدکننده بود، اما رئالِ آلونسو در بسیاری از مراحل آن تورنمنت، تصویری مثبت بهجا گذاشت.
سرمربی جدید رئال مادرید با چهار خرید وارد لالیگا میشود: ترنت الکساندر آرنولد، دین هویسن، آلوارو کارراس و فرانکو ماستانتونو. و این پرسش همچنان باقی است که آیا ورودهای دیگری… یا خروجهایی… در راه خواهد بود. او بهویژه درباره ستاره آرژنتینی تازهوارد تأکید کرد.
آغاز فصل: «همهمان با هیجان، اشتیاق و عطشِ شروع فصل به استقبالش میرویم. دو هفتهای کوتاه اما پُرفشار داشتیم و بیصبرانه منتظر قدم گذاشتن در برنابئو هستیم. میخواهیم شروع خوبی داشته باشیم. بازی اول همیشه مهم است. فردا روزش است.»
بازگشت پس از ۱۱ سال: «خاطرات خیلی خوبی دارم. به بایرن برگشتم و محبت را حس کردم. حالا نقش من متفاوت است، اما هیجانزده و باانگیزهام؛ مشتاقم دوباره آن ارتباط با مردم را حس کنم. هرچه پیش بیاید؛ من خوشحالم.»
اولین حضورِ ماستانتونو: «اولین باری که با او حرف زدم، شخصیتش غافلگیرم کرد. فقط ۱۷ سال داشت و مردی بسیار بااعتمادبهنفس بود. از آمدن به رئال مادرید نمیترسید. بلوغ، میل و کیفیتش پیداست. خیلی سریع با تیم یکی میشود.»
پیشرفت تیم: «در حال پیشرفت هستیم. سنجشش سخت است. مطمئنم هنوز چیزهایی باقی مانده. اما ایدهها و اصول اصلی را در جام باشگاههای جهان پیاده کردیم و این دو هفته رویشان کار کردهایم. حسوحال خوبی داریم.»
بازار نقلوانتقالات: «روی همه نفراتی که اینجا هستند حساب میکنم و میخواهم همه صددرصدی باشند. به همین نیاز داریم. فعلاً روی همهشان حساب میکنم.»
ترنت و کارواخال: «برایم روشن است که رقابتی خیلی خوب داریم. دوست دارم در هر پست دو بازیکن قابلِ بازی داشته باشیم. گاهی باید تقسیم کنم، اما همه پستهایمان دو برابر شدهاند. کارواخال دارد به سطحش نزدیک میشود؛ برای کیفیتِ اسکواد خیلی خوب است. بازیهای زیادی داریم.»
تعویق نخوردن بازی با اوساسونا: «حالا تغییرناپذیر است، اما درخواست ما بهویژه برای سلامت بازیکنان اگر حمایت میشد خوب بود. نشد. فقط دو هفته وقت داشتیم و بهانهای نیست. تیم فردا میتواند رقابت کند. گاهی قلب و خواستن بیش از پاها برنده میشود.»
برگزاری بازی در میامی: «کاملاً با بیانیه باشگاه موافقم. اگر قرار است قوانین تغییر کند، باید با اجماعِ همه شرکتکنندگان باشد. وگرنه نمیشود. الآن ممکن نیست.»
کارِ دفاعیِ وینیسیوس و امباپه: «به آگاهی همه خطوط مربوط است. برای مهاجمان مهم است در ضدحملات عقب نمانند؛ اما هنگام حمله، خط دفاع هم باید جلو بیاید. میخواهیم بهعنوان تیم کار کنیم. این کمک میکند همه فاصلههایمان، چه در دفاع چه در حمله، بهتر شود. امروز خیلی مهم است که نسبت به آنها آگاه باشیم. فکر میکنم در جام باشگاههای جهان یک گام رو به جلو برداشتیم. چیزی است که نسبت به آن آگاهیم و رویش کار کردهایم.»
قول به هواداران؟ «بیشتر اهل عملم تا حرف. قول دادن قبل از انجام دادن معمولاً در فوتبال جواب نمیدهد. ما هم خیلی مشتاقیم انرژی را به استادیوم بیاوریم و شایستگیاش را پیدا کنیم. فقط گفتنش اتفاقش را رقم نمیزند. میخواهیم از فردا در آن مسیر قدم بگذاریم.»
رئال مادرید و داوریها: «فصل تازه شروع شده و میبینیم چه پیش میآید. امیدوارم لازم نشود درباره داورها حرف بزنیم. نمیخواهم زود حرف بزنم.»
رودریگو: «در تابستان شایعات زیاد است. او خوب کار کرده. روی همه حساب میکنم و میخواهم برای تیم متعهد و صددرصدی باشند. الآن همین برایم مهم است.»
مایورکا ـ بارسلونا: «وظیفه من نیست درباره اتفاقات بازیهای دیگر اظهارنظر کنم، اما شنیدم یاگو با آراساته چه گفت. خیلی خوب توضیحش داد.»
بیشتر درباره ماستانتونو: «ممکن است فردا دقایقی بازی کند. کیفیت و انرژی را به تیم میآورد، در دفاع متعهد است و ریتمِ خوبی دارد. آن خویِ آرژانتینی و پایِ چپِ تماشایی برای ضربات ایستگاهی و پاسِ نهایی را دارد. در سطحِ خیلی خوبی است.»