به گزارش ایلنا به نقل از توتواسپورت، روند مذاکرات میان یوونتوس و پاری‌سن‌ژرمن برای بازگشت راندال کولو موانی به مراحل نهایی رسیده و ممکن است در فاصله کوتاهی تا دیدار مقابل پارما شاهد نهایی شدن این انتقال باشیم. این مهاجم اکنون در حال آماده شدن برای سفر به کونتیناسا است و اگرچه احتمال حضور او روی نیمکت در بازی این هفته بعید به نظر می‌رسد اما حضورش در فهرست بازی هفته آینده مقابل جنوا بسیار محتمل است.

بر اساس اطلاعات فاش‌شده، توافق اولیه شامل انتقال قرضی با بند خرید اجباری است که ۱۰ میلیون یورو برای دوره موقت و ۴۵ میلیون برای خرید دائمی را در بر می‌گیرد مبلغی که به ۶۰ میلیون یورو می‌رسد. با احتساب ۵ میلیون پرداخت‌شده قبلی به پی‌اس‌جی در جریان اولین قرارداد قرضی قرارداد شخصی بازیکن نیز به ارزش خالص سالانه ۵ میلیون یورو به مدت چهار سال تنظیم شده است.

با این حال یوونتوس در تلاش است یک تغییر مهم در ساختار قرارداد ایجاد کند مدیران باشگاه ایتالیایی مایل‌ هستند خرید قطعی موانی را مشروط به صعود به لیگ قهرمانان اروپا در فصل آینده کنند. مسئله‌ای که هنوز مورد تأیید نهایی باشگاه فرانسوی قرار نگرفته و باعث شده گفت‌وگوها کمی بیشتر ادامه پیدا کند.

