به گزارش ایلنا، یحیی گل‌محمدی، سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان، در نشست خبری پیش از دیدار با چادرملو اردکان گفت:«خوشحالیم که رقابت‌های لیگ برتر آغاز می‌شود. بدون تردید هیجان و احساسات این مسابقات می‌تواند باعث شادی و شور در میان مردم شود. استقبال و اشتیاق هواداران نشان می‌دهد فوتبال همواره جایگاه ویژه‌ای در قلب مردم دارد و این علاقه هیچ‌گاه فراموش نمی‌شود. از این بابت بسیار خرسندم و برای همه مردم عزیز کشور آرزوی سلامتی و شادمانی دارم.»

گل محمدی در ادامه درباره نخستین بازی فصل توضیح داد: «بازی اول لیگ همواره دشوار است، چون هیچ تیمی در دیدار نخست صددرصد آماده نیست. بخشی از آمادگی به انجام چند دیدار رسمی وابسته است. ما با وجود مشکلات آماده‌سازی، چند دیدار تدارکاتی برگزار کردیم و بازیکنان با انگیزه بالایی آماده ورود به لیگ هستند. امیدوارم بتوانیم نمایش خوبی ارائه دهیم و دل هوادارانی را که دلتنگ تیمشان هستند، شاد کنیم.»

گل‌محمدی در خصوص حریف فردای فولاد گفت: «چادرملو تیمی دونده و پرانرژی است که فصل گذشته نمایش‌های خوبی داشت. به آقای اخباری بابت ساختن چنین تیمی تبریک می‌گویم. بازی آسانی برای هیچ‌یک از دو تیم نخواهد بود. امیدوارم در دفاع هوشمندانه عمل کنیم و در حمله از موقعیت‌های خود به بهترین شکل استفاده کنیم.»

او درباره وضعیت کلی لیگ و اختلاف تیم‌ها افزود: «اختلاف زیادی میان تیم‌های لیگ برتر وجود ندارد، مگر چند باشگاه با توان مالی بالا که بازیکنان بین‌المللی جذب می‌کنند. سایر تیم‌ها تقریباً در یک سطح هستند و هر تیمی که در حمله و دفاع عملکرد بهتری داشته باشد، شانس پیروزی بیشتری دارد.»

گل‌محمدی درباره نقل و انتقالات تیم گفت: «ما فعالیت خود را آغاز کردیم اما مشکلات مالی مانع ادامه جذب بازیکن شد. برخی بازیکنان خارجی معرفی شدند اما به دلیل محدودیت‌ها امکان جذب فراهم نشد. شرایط برای بازیکنان ایرانی هم مشابه بود. طبیعی است تیم‌هایی که توان مالی بیشتری دارند، بازیکنان شاخص را جذب می‌کنند.»

سرمربی فولاد درباره ورزشگاه تختی نیز اظهار داشت: «از وضعیت فعلی چمن اطلاعی ندارم اما این استادیوم سابقه میزبانی تیم‌های زیادی را دارد. امیدوارم شرایط برای برگزاری بازی‌های خوب فراهم باشد.»

او درباره غایبان تیمش برای دیدار فردا گفت: «دو تا سه بازیکن ما مصدوم هستند. بخشی از مشکل به لغو اردوی ترکیه بازمی‌گردد. تمرینات در تهران ادامه یافت و کیفیت زمین مطلوب نبود که باعث چند مصدومیت شد. امیدوارم تا هفته آینده این بازیکنان به شرایط بازی برسند.»

سرمربی فولاد در پایان درباره شایعه انتقال یوسوپوف به تراکتور تصریح کرد: «مذاکراتی انجام شد و شرایط انتقال تا حدودی فراهم بود، اما در ساعات پایانی منتفی شد و ادامه پیدا نکرد.»

