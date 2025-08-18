ثبت قرارداد شزنی در گرو خداحافظی دو ستاره بارسلونا

به گزارش ایلنا، بارسلونا پس از موفقیت در ثبت نام خوان گارسیا و مارکوس رشفورد برای دیدار با مایورکا، حالا تمرکز خود را بر روی جذب رسمی و ثبت قرارداد وویچک شزنی و جرارد مارتین گذاشته است. در غیاب مارک آندره تراشتگن که به دلیل عمل جراحی کمر مدت زیادی دور از میادین خواهد بود، گارسیا به‌عنوان جانشین ثبت شد و در مورد رشفورد، باشگاه از ضمانتی استفاده کرد که پیش‌تر توسط هیئت‌مدیره تأیید شده بود.

در حال حاضر، هدف اول باشگاه ثبت نام شزنی است. با این حال، این بار خبری از تضمین مالی نیست و مدیران ورزشی امیدوارند با فروش یا خروج دو بازیکن، فضای فرپلی مالی لازم را آزاد کنند. کلید این فرآیند در دستان اوریول رومئو و اینیاکی پنیا قرار دارد.

رومئو که یک سال دیگر با بارسا قرارداد دارد، در حال مذاکره برای فسخ توافقی قرارداد است. انتظار می‌رود او بخشی از دستمزد باقی‌مانده را ببخشد و باشگاه نیز بخشی از مبلغ را پرداخت کند، حتی اگر دیگر در تیم حضور نداشته باشد.

از سوی دیگر، فرمول خروج اینیاکی پنیا شباهت زیادی به فرآیند جدایی آانسو فاتی و انتقالش به موناکو دارد. ابتدا تمدید قرارداد و سپس انتقال قرضی در دستور کار است. این اقدام بخشی از دستمزد دروازه‌بان دوم بارسا را آزاد خواهد کرد و در کنار خروج رومئو، امکان ثبت قرارداد شزنی را فراهم می‌سازد. هدف این است که دروازه‌بان لهستانی برای بازی هفته آینده برابر لوانته در دسترس باشد.

همزمان، باشگاه منتظر تأیید نهایی لالیگا برای اعتبارسنجی جایگاه‌های ویژه ورزشگاه اسپاتیفای نوکمپ است. در صورت تأیید، بارسا دوباره به قانون ۱ به ۱ بازمی‌گردد و آزادی بیشتری برای ثبت نام بازیکنان خواهد داشت. عدم تأیید این بخش در هفته گذشته باعث شد تا باشگاه برای ثبت قرارداد رشفورد به سراغ استفاده از ضمانت‌نامه برود.

در مرحله بعد، تمرکز بر ثبت قرارداد جرارد مارتین خواهد بود. او به‌دلیل شرایط سنی باید در تیم اصلی ثبت شود اما در بازی اخیر برابر مایورکا حتی به فهرست نیز نرسید. در مورد بردغجی، برنال و هکتور فورت هم تصمیم‌گیری‌هایی باقی مانده ولی این سه بازیکن در صورت نیاز می‌توانند در ترکیب بارسا اتلتیک ثبت شوند.

انتهای پیام/