مرگ مشکوک ستاره نوجوان بیسبال: خانواده روایت پلیس را رد می‌کند

مرگ مشکوک ستاره نوجوان بیسبال: خانواده روایت پلیس را رد می‌کند
غرق شدن گوستاوو تالماره در یکی از دریاچه‌های اطراف آکادمی تمرینی‌اش جامعه بیسبال دومینیکن را به شوک فرو برده اما خانواده‌اش قانع نیستند.

به گزارش ایلنا، گوستاوو تالماره پدیده ۱۴ ساله بیسبال که سال گذشته در ترکیب تیم ملی زیر ۱۲ ساله‌های این کشور در جام جهانی درخشید، روز شنبه در دریاچه لاگونا دل تورو جان خود را از دست داد. این نوجوان آینده‌دار که گفته می‌شد از سوی چندین باشگاه لیگ اصلی آمریکا زیر نظر قرار گرفته بود، در نزدیکی آکادمی‌ای که در آن تمرین می‌کرد غرق شد.

امائوریس نینا مربی و صاحب این آکادمی در گفتگو با ESPN گفت:«جسد او را یکی از نیروهای امدادی پیدا کرد. نمی‌دانم چرا و چطور به آن دریاچه رفته بود. این دریاچه ۴۰ دقیقه با آکادمی فاصله دارد و هیچ جزئیاتی از چگونگی رفتنش به آنجا ندارم. فقط می‌دانم که مقامات در حال تحقیق هستند.»

در گزارش اولیه پلیس آمده که پسر ۱۴ ساله حدود ساعت ۹ شب در لاگونا دل تورو پیدا شد و علت مرگ، خفگی بر اثر غرق شدن بوده است. مأموران گفته‌اند که او هنگام جست‌وجوی میوه به داخل آب افتاده. محل حادثه پشت زمین تمرین بیسبال در منطقه تورو ده گوئرا واقع شده و اکنون اداره جنایی تحقیقات را به‌عهده گرفته است.

با این حال، خانواده گوستاوو به این روایت شک دارند. مادرش در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها گفته که فرزندش بدون اجازه یا نظارت بزرگسالان آکادمی را ترک نمی‌کرده و خواستار تحقیق بیشتر شده است:«باید دقیق‌تر بررسی کنند. چیزی فراتر از آنچه می‌گویند وجود دارد. همه می‌دانند موضوع به همین سادگی نیست اما کسی نمی‌خواهد درباره‌اش حرف بزند.»

