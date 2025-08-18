شروع فصل با ژابی و جوانها: برنابئو آماده نخستین پرده نمایش رئال
شروع فصل جدید برای رئال مادرید با غیبت چند مهره کلیدی، اما با تمرکز و انگیزه در اردوگاه والدبباس همراه است.
به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، رئال مادرید صبح روز گذشته آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از آغاز فصل لالیگا برگزار کرد؛ جلسهای که با حضور بازیکنان تیم اول و چند چهره جوان از آکادمی، در کمپ تمرینی شهر ورزشی مادرید انجام شد. ژابی آلونسو، که نخستین بازی رسمیاش بهعنوان سرمربی مادرید را تجربه میکند، در حال برنامهریزی برای نبرد آغازین مقابل اوساسوناست. مسابقهای که دوشنبه شب در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار خواهد شد و آغاز مسیری برای کسب سیوهفتمین قهرمانی لالیگا بهشمار میرود.
در این مسیر، مادریدیها باید بدون چند مهره مهم وارد میدان شوند. آنتونیو رودیگر بهدلیل محرومیت از بازی فینال کوپا دلری فصل گذشته همچنان از ترکیب کنار گذاشته شده و چهار بازیکن دیگر شامل فرلان مندی، ادواردو کاماوینگا، جود بلینگام و اندریک بهدلیل مصدومیت غایب هستند.
در غیاب این ستارهها، ژابی آلونسو به سراغ تیم دوم باشگاه رفته و چند جوان آیندهدار را به تمرین تیم بزرگسالان فراخوانده است. تییاگو پیتارک، هافبک مستعد تیم کاستیا که روز گذشته در دیدار دوستانه برابر ایبیزا غایب بود، امروز به اردوی تیم اصلی پیوست. همچنین دو دروازهبان از ردههای پایه، خابی ناوارو (متولد ۲۰۰۷) و سرخیو مستره (متولد ۲۰۰۵) نیز تمرینات را همراه تیم اصلی دنبال کردند.
دیدار برابر اوساسونا نهتنها نخستین نمایش رسمی رئال مادرید در فصل جدید است، بلکه اولین مسابقه لالیگایی در برنابئو پس از سال ۲۰۱۸ خواهد بود. علاوه بر این، چهار خرید جدید رئال در دوران پس از آنچلوتی نیز آماده معرفی رسمی هستند. ترنت الکساندر-آرنولد و دین هویسن که پیشتر در جام باشگاههای جهان بازی کردهاند، در کنار آلوارو کارراس و فرانکو ماستانتونو که بهتازگی پیراهن سفید را به تن کرده، ممکن است نخستین گام خود را در لالیگا برای مادرید بردارند.
پیتارک، ماستانتونو و دیگر چهرههای تازهوارد حالا بخشی از داستانی هستند که ژابی آلونسو قصد دارد از امشب در برنابئو آغاز کند.