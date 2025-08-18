خبرگزاری کار ایران
پدیده پرسپولیس شاگرد مهدی تارتار شد

کد خبر : 1675076
بنیامین علیپور قراردادی بلند مدت با گل گهر سیرجان امضا کرد.

به گزارش ایلنا، بنیامین علیپور که فصل گذشته در جمع سرخ‌ها نامش به‌عنوان پدیده آکادمی مطرح شد، امروز رسماً به گل‌گهر سیرجان ملحق شد و قرارداد چهارساله‌اش را امضا کرد. 

انتقال به سیرجان برای بنیامین علیپور بیش از هرچیز در زمینه به دست آوردن زمان بازی و ساختن عادات مسابقه‌ای در سطح بزرگسالان اهمیت دارد. اگر این هافبک جوان و ۱۸ ساله بتواند در طول فصل فرصت بازی پیدا کند مسیر جدیدی را برای خود ترسیم کرده است.

پرسپولیس ابتدای تابستان با این پدیده آکادمی خود قرارداد حرفه‌ای امضا کرد اما به علت تعدد بازیکن در پست هافبک به این بازیکن اجازه خروج داد تا او شاگرد مهدی تارتار بشود. باید دید این بازیکن در سیرجان چقدر فرصت بازی پیدا خواهد کرد.

