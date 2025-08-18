پای تیم مجیدی به اولین جنجال داوری لیگ امارات کشیده شد
در همین ابتدای فصل لیگ امارات، جنجال پیرامون داوری و انتشار بیانیه آغاز شده است.
به گزارش ایلنا، در هفته نخست لیگ امارات، تیم البطائح در غیبت فرهاد مجیدی که به دلیل محرومیت از روی سکوها تیمش را هدایت میکرد، در زمین العین نمایش خوبی داشت و در شرایطی که بازی یک بر یک در جریان بود، با گل دقایق پایانی، مغلوب حریف قدرتمند خود شد.
در این دیدار، العین سه گل مردود به ثمر رساند. دو گل کودجو لابا، بهترین گلزن تاریخ العین به دلیل حضور در شرایط آفساید رد شد. گل سوم نیز به این دلیل رد شد که ثانیههایی پیش از آن، توپ در محوطه جریمه العین به دست مدافع این تیم برخورد کرده بود و داور پس از بازبینی صحنه توسط VAR، یک خطای پنالتی به سود البطائح اعلام کرد که منجر به گل تساوی این تیم شد.
پس از این دیدار، العین با انتشار بیانیهای، به داوری این مسابقه اعتراض کرد که واکنشهای زیادی را به دنبال داشت. در متن اطلاعیه العین آمده است:"باشگاه العین تأکید میکند که هرچند تیم فوتبال این باشگاه در دیدار برابر البطائح به پیروزی شایستهای دست یافت، اما مسابقه شاهد چندین صحنه داوری بحثبرانگیز بود که میتوانست به شکل مستقیم بر نتیجه بازی اثر بگذارد و تیم را از کسب امتیازات آن محروم سازد.
العین بار دیگر بر موضع ثابت و راسخ خود در حمایت از ساختار داوری فوتبال امارات و پشتیبانی از همه تلاشهای صورتگرفته برای توسعه این بخش تأکید میکند؛ تلاشهایی که موجب ارتقای سطح بازی و تقویت عدالت و شفافیت در مسابقات خواهد شد.
با این حال، باشگاه در عین حال تأکید دارد که تداوم بروز اشتباهات داوری، که قادر است بر مسیر تیم در رقابتهای داخلی تأثیر بگذارد، پذیرفتنی نیست. از همینرو باشگاه خواهان برداشتن گامهای جدی برای تضمین عدالت و برابری فرصتها میان تمام تیمهاست. همچنین بر ضرورت بهبود معیارها و مکانیزم انتخاب داوران کمکداور ویدئویی (VAR) متناسب با نیازهای کنونی و کاهش تصمیمات بحثبرانگیز اثرگذار تأکید مینماید."
پس از آن بود که فدراسیون فوتبال امارات نیز جوابیهای را به این شرح منتشر کرد:"فدراسیون فوتبال امارات در واکنش به این موضعگیری، هرگونه تردیدافکنی در خصوص سلامت و شایستگی اعضای کادر داوری کشور را قویاً رد میکند. فدراسیون تأکید دارد که داوران اماراتی موفقیتهای بزرگ داخلی، قارهای و بینالمللی به دست آوردهاند. در عین حال، فدراسیون انتقاد نامناسب و غیراصولی نسبت به تصمیمات داوری، که از طریق پلتفرمهای رسمی باشگاه العین منتشر شد، را به شدت محکوم میکند و از مدیران این باشگاه میخواهد به ارزشهای ورزشی، اصول احترام و پرهیز از کوچکنمایی کار دیگران پایبند باشند."
فدراسیون همچنین اعلام کرد که روند اقدامات قانونی لازم علیه باشگاه العین آغاز شده است و در آینده نیز با هر فرد یا نهادی که عملکرد یا جایگاه داوران و اعضای آن را به شکلی غیرشایسته زیر سؤال ببرد، برخورد حقوقی مشابهی صورت خواهد گرفت.
این نهاد یادآور شد که ارزیابی عملکرد داوران صرفاً در صلاحیت فدراسیون و هیئتمدیره آن است، بر اساس اختیاراتی که اساسنامه تعیین کرده، و باشگاهها حق دخالت در این حوزه را ندارند. در همین چارچوب، سازوکارهای رسمی و مشخصی برای اعتراض به تصمیمات داوری وجود دارد و فدراسیون از باشگاه العین خواست تمرکز خود را بر مسائل داخلی خویش بگذارد.
فدراسیون همچنین خاطرنشان کرد که طی دو فصل اخیر، باشگاه العین و کارکنان آن چندین بار در انجام امور اداری با فدراسیون مرتکب اشتباهات متعدد شدهاند که البته همگی از سوی فدراسیون با حرفهایگری و از طریق مجاری رسمی مدیریت گردیده است. از این رو، بهتر است باشگاه بیش از پیش به بهبود عملکرد اداری خود بپردازد و از ورود به حوزههایی که در صلاحیتش نیست، پرهیز کند.