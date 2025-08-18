خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخواست امیری از هواداران پرسپولیس برای اتحاد و حمایت

درخواست امیری از هواداران پرسپولیس برای اتحاد و حمایت
کد خبر : 1675072
لینک کوتاه کپی شد.

وحید امیری پیام جالبی برای هواداران پرسپولیس فرستاد.

به گزارش ایلنا، وحید امیری، وینگر باتجربه پرسپولیس، با انتشار پیامی در فضای مجازی از هواداران تیم خواست تا در آغاز فصل جدید لیگ برتر پشت سرخ‌پوشان بایستند.

امیری با انتشار تصویری از سکوهای پر از هواداران نوشت: «هدف همه ما موفقیت پرسپولیس است و این اتفاق تنها با اتحاد، همدلی و حمایت شما هواداران عاشق ممکن خواهد شد. مثل همیشه پرقدرت و یکصدا تیم محبوب‌تان را حمایت کنید.»

این پیام در شرایطی منتشر شد که طی روزهای اخیر شایعاتی درباره آینده امیری و احتمال خروج او از فهرست پرسپولیس به گوش می‌رسید. حتی گفته می‌شود این بازیکن در دیدار نخست برابر فجر سپاسی نیز در لیست مسابقه حضور نخواهد داشت. وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس، نیز در نشست خبری پیش از بازی تأکید کرده بود تصمیم‌ها بر اساس منافع تیم و محدودیت‌های موجود در لیست اتخاذ می‌شود.

با وجود ابهام درباره وضعیت آینده‌اش، امیری تمرکز پیام خود را بر اتحاد هواداران قرار داده و خواستار حمایت همه‌جانبه از پرسپولیس در آستانه شروع لیگ بیست‌وپنجم شده است.

درخواست امیری از هواداران پرسپولیس برای اتحاد و حمایت

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور