درخواست امیری از هواداران پرسپولیس برای اتحاد و حمایت

به گزارش ایلنا، وحید امیری، وینگر باتجربه پرسپولیس، با انتشار پیامی در فضای مجازی از هواداران تیم خواست تا در آغاز فصل جدید لیگ برتر پشت سرخ‌پوشان بایستند.

امیری با انتشار تصویری از سکوهای پر از هواداران نوشت: «هدف همه ما موفقیت پرسپولیس است و این اتفاق تنها با اتحاد، همدلی و حمایت شما هواداران عاشق ممکن خواهد شد. مثل همیشه پرقدرت و یکصدا تیم محبوب‌تان را حمایت کنید.»

این پیام در شرایطی منتشر شد که طی روزهای اخیر شایعاتی درباره آینده امیری و احتمال خروج او از فهرست پرسپولیس به گوش می‌رسید. حتی گفته می‌شود این بازیکن در دیدار نخست برابر فجر سپاسی نیز در لیست مسابقه حضور نخواهد داشت. وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس، نیز در نشست خبری پیش از بازی تأکید کرده بود تصمیم‌ها بر اساس منافع تیم و محدودیت‌های موجود در لیست اتخاذ می‌شود.

با وجود ابهام درباره وضعیت آینده‌اش، امیری تمرکز پیام خود را بر اتحاد هواداران قرار داده و خواستار حمایت همه‌جانبه از پرسپولیس در آستانه شروع لیگ بیست‌وپنجم شده است.

