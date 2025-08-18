اسکوچیچ: قهرمانی فصل گذشته را فراموش کردیم

به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم فوتبال تراکتور در نشست خبری پیش از دیدار هفته نخست مقابل استقلال تهران گفت: روز خبرنگار را که هفته گذشته بود تبریک می‌گویم. امیدوارم اصحاب رسانه همیشه اخلاق‌مدار باشند و پرسش‌هایی مطرح کنند که به پیشرفت فوتبال کمک کند.

او درباره بازی توضیح داد: لیگ از این هفته رسماً آغاز می‌شود. ما پیش‌تر در سوپرجام بازی کرده‌ایم اما حالا فصل جدید شروع شده است. باید قهرمانی سال قبل و حتی سوپرجام را فراموش کنیم و با انرژی به آینده نگاه کنیم. استقلال تیمی قابل احترام با مربی و بازیکنان خوب است. می‌خواهیم فصل را مقتدرانه آغاز کنیم. در تبریز میزبان هستیم، اما متأسفانه بدون حضور هواداران. با این حال تمرینات خوبی داشته‌ایم، مصدوم نداریم و امیدوارم بازی را با سربلندی پشت سر بگذاریم.

سرمربی تراکتور درباره سبک بازی استقلال گفت: شرایط این بازی متفاوت خواهد بود. استقلال تیم پرمُهره‌ای است و ممکن است سیستم جدیدی را به کار بگیرد. ما هم باید خودمان را با شرایط وفق دهیم و آمادگی لازم را داشته باشیم. دیدار سوپرجام گذشته و ارتباطی با این بازی ندارد.

اسکوچیچ درباره وضعیت دروازه‌بانی تراکتور اظهار داشت: ادیب زارعی، بازیکن جوان و آینده‌دار است و به او اعتماد کامل داریم. در جذب دروازه‌بان خارجی مشکلات زیادی داشتیم. با چهار گزینه از ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و رومانی توافق کرده بودیم اما در لحظات آخر به دلیل مسائل مختلف منتفی شد. یک دروازه‌بان دیگر هم به خاطر قوانین فدراسیون جذب نشد. همچنان در حال بررسی هستیم. در ایران هم بازیکنان خوبی هستند، اما برخی حاضر به رقابت نمی‌شوند و این کار را سخت می‌کند.

او درباره قرعه‌کشی لیگ نخبگان گفت: من اصلاً خوشم نمی‌آید بگوییم خوش‌شانس بودیم. همه تیم‌ها از کشورهای مختلف قهرمان لیگ خودشان هستند و با سختی سهمیه گرفته‌اند. باید مقابل همه قوی ظاهر شویم. شاید خوش‌ شانسی برای آنها باشد که در استادیوم ما بازی کنند.

اسکوچیچ در خصوص احتمال کسب سومین جام با تراکتور گفت: ذهن من همیشه درگیر کارهای بزرگ است، اما تمرکزم روی کارهای روزانه تیم است. از تمرینات روزانه لذت می‌برم و مطمئنم در نهایت موفقیت به دست خواهد آمد.

او درباره محل دیدارهای خانگی تراکتور در لیگ و آسیا هم توضیح داد: باید ورزشگاهی انتخاب شود که بیشترین حضور هواداران را داشته باشد. تمرکز من فعلاً روی کارهای روزمره تیم است و مطمئناً بهترین تصمیم گرفته خواهد شد.

سرمربی تراکتور در پایان درباره رکوردها گفت: هیچ‌وقت ذهنم را درگیر رکورد نمی‌کنم. مهم این است که در هر بازی با ذهنیت برنده وارد زمین شویم. رکوردها بیشتر مخصوص ورزش‌های انفرادی است. حتی اگر بازی اول را ببازیم ولی در پایان فصل قهرمان شویم، این برای من کافی است. مهم پایان مسیر است.

