امیر روستایی هم‌تیمی دژاگه و آرشا شکوری در قطر شد

امیر روستایی به لوسیل در لیگ سطح دوم باشگاهی قطر پیوست.

به گزارش ایلنا، امیر روستایی، مهاجم سابق پرسپولیس و پیکان، با عقد قراردادی رسمی به تیم لوسیل قطر در لیگ دسته دوم این کشور پیوست.

روستایی که محصول آکادمی پرسپولیس است و سابقه بازی در تیم بزرگسالان این باشگاه را نیز دارد، یک فصل در پیکان لیگ برتر به میدان رفت و طی سه سال اخیر برای تیم‌های الشحانیه، ستره و الوعب در لیگ دسته دوم قطر بازی کرده بود.

این بازیکن ۲۷ ساله پس از تأیید کادر فنی لوسیل به این تیم اضافه شد. لوسیل در فصل پیش رو چند چهره ایرانی دیگر را نیز در ترکیب خود خواهد داشت؛ از جمله اشکان دژاگه، کاپیتان پیشین تیم ملی ایران که اکنون در نقش مربی فعالیت می‌کند و آرشا شکوری، دروازه‌بان سابق هوادار که به تازگی به این تیم پیوسته است.

با این انتقال، لوسیل امیدوار است با تکیه بر ترکیب متنوع خود جایگاه بهتری در لیگ دسته دوم قطر به دست بیاورد.

