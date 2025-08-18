کاپیتان جدید استقلال در صورت غیبت چشمی

به گزارش ایلنا، روزبه چشمی که در دیدار سوپرجام مقابل تراکتور توانست تک گل استقلال را به ثمر برساند، به احتمال فراوان دیدار حساس برابر تراکتور را به دلیل مصدومیت از دست خواهد داد.

با غیبت کاپیتان اول استقلال، بازوبند به احتمال زیاد به رامین رضاییان خواهد رسید. مدافع باتجربه آبی‌ها که از چهره‌های تأثیرگذار تیم به شمار می‌رود، گزینه اصلی برای رهبری آبی‌پوشان در میدان خواهد بود.

از سوی دیگر، ساپینتو برای پر کردن جای خالی چشمی در خط میانی، دو بازیکن جوان خود یعنی امیر محمد رزاقی‌نیا و ابوالفضل زمانی را در اختیار دارد. رزاقی‌نیا که در دیدار سوپرجام نیز برای دقایقی به میدان رفت، شانس بیشتری برای حضور در ترکیب اصلی مقابل تراکتور دارد.

بدین ترتیب، استقلال در بازی مهم هفته نخست لیگ برتر، هم با تغییر در ترکیب و هم با جابه‌جایی کاپیتان، وارد میدان خواهد شد و باید دید شاگردان ساپینتو چگونه از این چالش عبور می‌کنند.

