کاپیتان جدید استقلال در صورت غیبت چشمی

کاپیتان جدید استقلال در صورت غیبت چشمی
غیبت احتمالی روزبه چشمی برابر تراکتور، هم ترکیب استقلال را تحت‌تأثیر قرار داده و هم بازوبند کاپیتانی را به رامین رضاییان نزدیک کرده است.

به گزارش ایلنا، روزبه چشمی که در دیدار سوپرجام مقابل تراکتور توانست تک گل استقلال را به ثمر برساند، به احتمال فراوان دیدار حساس برابر تراکتور را به دلیل مصدومیت از دست خواهد داد.

با غیبت کاپیتان اول استقلال، بازوبند به احتمال زیاد به رامین رضاییان خواهد رسید. مدافع باتجربه آبی‌ها که از چهره‌های تأثیرگذار تیم به شمار می‌رود، گزینه اصلی برای رهبری آبی‌پوشان در میدان خواهد بود.

کاپیتان جدید استقلال در صورت غیبت چشمی

از سوی دیگر، ساپینتو برای پر کردن جای خالی چشمی در خط میانی، دو بازیکن جوان خود یعنی امیر محمد رزاقی‌نیا و ابوالفضل زمانی را در اختیار دارد. رزاقی‌نیا که در دیدار سوپرجام نیز برای دقایقی به میدان رفت، شانس بیشتری برای حضور در ترکیب اصلی مقابل تراکتور دارد.

بدین ترتیب، استقلال در بازی مهم هفته نخست لیگ برتر، هم با تغییر در ترکیب و هم با جابه‌جایی کاپیتان، وارد میدان خواهد شد و باید دید شاگردان ساپینتو چگونه از این چالش عبور می‌کنند.

