فرار از مرگ در آبهای کارائیب: حمله کوسه به خانواده ستاره معروف بسکتبال!
خبرنگار ایتالیایی در سواحل پورتوریکو هدف حمله یک کوسه قرار گرفت و به شکل معجزهآسایی نجات یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از آس، تعطیلات تابستانی دانیلو گالیناری، ستاره سابق بسکتبال NBA، و همسرش الئونورا بوی در سواحل پورتوریکو به یک کابوس تبدیل شد؛ جایی که این روزنامهنگار ورزشی و چهره مشهور تلویزیونی هنگام شنا در آبهای کارائیب، قربانی حمله یک کوسه شد!
بوی در گفتوگویی با برنامه «گود مورنینگ آمریکا» با صدایی لرزان از آن لحظات تلخ گفت:«در دریا بودم و آب تا کمرم بالا آمده بود که ناگهان ضربه شدیدی به پایم وارد شد. اول فکر کردم عروس دریایی است، اما بعد دیدم که کوسه بود...»
گالیناری که در همان لحظه کنار پسرشان ایستاده بود، با دیدن صحنه به سوی همسرش دوید. اما این یک زن ناشناس در ساحل بود که در نهایت جان بوی را نجات داد؛ کسی که با اقدام فوری و بستن یک تورنیکه، مانع از خونریزی شدید شد. الئونورا با چشمانی اشکبار به یاد آورد:«فقط گریه میکردم و میگفتم نمیخواهم بمیرم، نمیخواهم بچهام اتفاقی برایش بیفتد... آن زن یک فرشته بود، زندگیام را نجات داد.»
پس از انتقال به بیمارستان، مجموعهای از آزمایشها برای بررسی شدت زخم و خطر عفونت انجام شد. خوشبختانه نتایج مثبت بود؛ هم برای مادر و هم برای جنین. پزشکان اعلام کردند که هر دو در سلامت کامل هستند.
بوی با بیان اینکه هنوز از نظر روحی آسیبدیده، گفت:«راستش هنوز از یادآوری آن لحظهها میترسم. بدترین روز زندگیام بود. اما حالا باید فقط به بهبود فکر کنم.»