به گزارش ایلنا، توماس مولر، ستاره کهنه‌کار فوتبال آلمان، بالاخره بعد از سال‌ها درخشش در اروپا، یکشنبه‌شب نخستین حضورش را در لیگ حرفه‌ای آمریکا تجربه کرد. او در دقیقه ۶۱ بازی بین ونکوور وایتکپس و هیوستون دینامو وارد زمین شد، تنها دقایقی بعد موفق به گلزنی شد اما گلش به دلیل آفساید مردود اعلام شد.

مولر که چند روز پیش با امضای قراردادی تا پایان فصل ۲۰۲۵ (با امکان تمدید برای یک سال دیگر) به ونکوور پیوسته بود، با استقبال پرشور ۲۶ هزار هوادار در ورزشگاه BC Place مواجه شد. جمعیت در زمان ورودش ایستاده تشویق کردند و او نیز با لبخند و دست‌تکان دادن به سمت سکوها پاسخ داد.

تنها دقایقی پس از ورود، مهاجم سابق بایرن‌مونیخ با نخستین لمس خود دروازه حریف را باز کرد تا ورزشگاه منفجر شود، اما داور به‌سرعت پرچم زد و گل را به دلیل حضور در موقعیت آفساید نپذیرفت.

مولر پس از بازی گفت:«احساساتم متضاد بود. از یک سو، نتیجه ناراحت‌کننده بود، از سوی دیگر، خیلی زود گل زدم و ورزشگاه منفجر شد، اما بعدش با آفساید روبه‌رو شدم. فوتبال همین است. باید در بازی بعدی گام‌های بعدی را برداریم.»

در این دیدار، ونکوور ابتدا با گل دقیقه ۶ برایان وایت از روی نقطه پنالتی پیش افتاد اما در دقیقه ۹۱ توسط «آرتور» از هیوستون، گل تساوی را دریافت کرد و بازی با نتیجه ۱-۱ به پایان رسید.

مولر که در ۳۵ سالگی پس از ۲۵ سال حضور در بایرن مونیخ، حالا دوران تازه‌ای را در آمریکای شمالی آغاز کرده، ادامه داد: «خوشحالم که اولین بازی‌ام انجام شد. بالاخره می‌توانم از این هفته وارد یک روال عادی شوم. این هفته همه‌چیز دیوانه‌وار بود. حالا می‌نشینم، آرام می‌گیرم و فکر می‌کنم این چند روز چه گذشت.»

ونکوور با این تساوی، ۴۶ امتیازی باقی ماند و در رده سوم جدول کنفرانس غرب قرار گرفت.

