​سونامی در سانتوس پس از فاجعه تاریخی: کلبِر ژاویِر اخراج شد

به گزارش ایلنا به نقل از گلوبو، باشگاه سانتوس بامداد دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که کلبِر ژاویِر دیگر سرمربی تیم نخواهد بود. این تصمیم تنها چند ساعت پس از شکست تحقیرآمیز ۶-۰ برابر واسکو دا گاما در ورزشگاه خانگی و در دیداری حیاتی برای بقا در سری‌آ اتخاذ شد.

در بیانیه باشگاه آمده:«باشگاه فوتبال سانتوس پایان همکاری با سرمربی کلبِر ژاویِر را اعلام می‌کند. از تلاش‌های ایشان قدردانی کرده و برای آینده شغلی‌شان آرزوی موفقیت داریم.»

ژاویِر که از آوریل هدایت تیم را برعهده داشت و سابقه دستیاری در باشگاه‌هایی چون فلامینگو و پالمیراس را در کارنامه دارد، در حالی از سانتوس جدا شد که تیم با ۲۱ امتیاز از ۱۹ بازی، تنها یک امتیاز بالاتر از منطقه سقوط در رتبه پانزدهم جدول جای دارد.

این جدایی تنها چند ماه پس از بازگشت سانتوس به سطح اول فوتبال برزیل رخ داد؛ تیمی که پس از اولین سقوط تاریخ خود، نوامبر گذشته موفق شد مجدداً به سری‌آ صعود کند. اما حالا، خاطره دوران طلایی همراه با پله افسانه‌ای جای خود را به نگرانی برای دومین سقوط داده است.

نیمار: «با این وضعیت، بهتر است اصلاً سر بازی نیاییم!»

در پایان بازی، نیمار که پس از سال‌ها دوری در ژانویه به تیم بازگشته و اخیراً قراردادش را تمدید کرده، بی‌پرده از وضعیت تیم انتقاد کرد. او به رسانه‌های برزیلی گفت:«باید توضیح بدهیم که اصلاً چه رفتاری در زمین داشتیم. خلاصه‌اش این است: افتضاح. این‌طور بازی کردن با پیراهن سانتوس شرم‌آور است. هرکسی باید به خانه برود، سرش را روی بالش بگذارد و فکر کند اصلاً می‌خواهد چه کار کند. چون اگر قرار است دوباره این‌طور باشیم، اصلاً نیازی نیست چهارشنبه سر بازی حاضر شویم.»

سانتوس در بازی بعدی خود روز جمعه، ۲۴ آگوست، به مصاف باهیا خواهد رفت؛ تیمی که در رتبه چهارم جدول قرار دارد. مسابقه‌ای که حالا اهمیتش برای بقای یکی از پرافتخارترین باشگاه‌های تاریخ فوتبال برزیل دوچندان شده است.

