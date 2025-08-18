سیمئونه: باختیم و درس بزرگی گرفتم

به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، اتلتیکومادرید فصل جدید لالیگا را با شکست آغاز کرد؛ آن‌هم مقابل تیم تازه‌صعود کرده اسپانیول. شکست ۲-۱ در بازی خارج از خانه باعث نشد دیه‌گو سیمئونه بی‌رحمانه از شاگردانش انتقاد کند اما مربی آرژانتینی به وضوح از فرصت‌های از‌دست‌رفته و اُفت تیمش بعد از تعویض‌ها ابراز نگرانی کرد.

سیمئونه در کنفرانس خبری بعد از بازی گفت:«باختیم، اما روی نکات مثبتی که در جریان بازی دیدم تمرکز می‌کنم. موقعیت‌هایی داشتیم که می‌توانستیم از آن‌ها استفاده کنیم، اما مؤثر نبودیم. فوتبال همین است؛ آن‌ها روی ضربات ایستگاهی به خوبی استفاده کردند.»

آلما‌دا و تغییرات نیمه دوم

سرمربی اتلتیکو درباره عملکرد بازیکنان تازه‌واردش گفت:«آلما‌دا خوب کار کرد، همین‌طور جانی و آلکس. تا پیش از آن گل، بازی را به بهترین شکل کنترل کرده بودیم. هدفم از تعویض‌ها آوردن انرژی تازه بود.»

او همچنین به اُفت محسوس تیمش پس از تغییرات اشاره کرد: «درس بزرگی برای من بود. چیزی از این بازی یاد گرفتم که در ادامه مسیر از آن استفاده می‌کنم، خواهید دید.»

نتیجه مهم‌تر از نمایش؟

سیمئونه تأکید کرد که با وجود نمایش‌های قابل قبول، در نهایت این نتیجه است که حرف اول را می‌زند:«به جز نتیجه، که البته مهم‌ترین بخش ماجراست، نکات خوبی هم در تیمم دیدم. اما برای رقابت باید مؤثرتر و دقیق‌تر باشیم.»

واکنش خولین آلوارز به تعویض

یکی از حاشیه‌های بازی، واکنش خولین آلوارز پس از تعویض بود. سیمئونه در پاسخ به این موضوع گفت:«عادی است. حتی وقتی با دوستان‌مان بازی می‌کنیم، تعویض شدن ناراحت‌مان می‌کند. خولین بازی خوبی انجام داد.»

اتلتیکو حالا برای جبران این شکست باید آماده سفر به سن‌سباستین شود، جایی که هفته آینده به مصاف رئال سوسیداد خواهد رفت. فشارها از همین حالا آغاز شده‌اند.

