بیفوما بازی افتتاحیه پرسپولیس را از دست داد
تیوی بیفوما در بازی پرسپولیس برابر فجر غایب خواهد بود.
به گزارش ایلنا، تیوی بیفوما، وینگر تازهوارد پرسپولیس که در تابستان از استقلال خوزستان جذب شد، به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیمش در دیدار نخست لیگ برتر مقابل فجرسپاسی نخواهد بود.
این بازیکن در هفتههای اخیر یکی از آمادهترین نفرات پرسپولیس به شمار میرفت و حتی در بازیهای تدارکاتی دو گل نیز به ثمر رسانده بود، اما مصدومیت اخیرش باعث شد در دو جلسه پایانی تمرین سرخپوشان غایب باشد و از فهرست دیدار اول کنار گذاشته شود.
از سوی دیگر اوستون اورونوف، وینگر ازبکستانی پرسپولیس نیز هنوز به شرایط مطلوب نرسیده تا وحید هاشمیان در همان شروع فصل با چالش بزرگی در پستهای کناری مواجه شود. سرمربی پرسپولیس که روی این دو بازیکن حساب ویژهای باز کرده بود، اکنون مجبور است برای انتخاب ترکیب تغییراتی اعمال کند.
با توجه به غیبت بیفوما، مجتبی فخریان و وحید امیری، احتمالاً امید عالیشاه در ترکیب اصلی به میدان خواهد رفت و وظیفه پر کردن این خلأ را برعهده میگیرد.