قرارداد وحشتناک النصر با وینگر سابق بایرن مونیخ

قرارداد وحشتناک النصر با وینگر سابق بایرن مونیخ
کینگزلی کومان با قراردادی پرهزینه رسماً به النصر پیوسته است.

به گزارش ایلنا، باشگاه النصر عربستان در ادامه تقویت خط حمله خود کینگزلی کومان، وینگر ۲۹ ساله فرانسوی را با قراردادی سه‌ساله از بایرن مونیخ جذب کرد. این باشگاه برای فسخ دو سال باقی‌مانده از قرارداد کومان ۲۴ میلیون یورو به بایرن پرداخت کرده است.

طبق اعلام منابع رسمی، ستاره فرانسوی در هر فصل ۱۲.۵ میلیون یورو دستمزد خواهد گرفت و مجموع دریافتی او در سه سال آینده به ۳۷.۵ میلیون یورو می‌رسد. علاوه بر این، النصر متعهد شده یک میلیون یورو بابت حق همبستگی به باشگاه‌های پایه کومان بپردازد. به این ترتیب، کل هزینه این انتقال برای النصر به حدود ۶۲.۵ میلیون یورو خواهد رسید.

النصر روز یکشنبه موفق به دریافت آی‌تی‌سی کومان شد و این بازیکن از نظر قانونی می‌تواند در دیدار نیمه‌نهایی سوپرجام سعودی برابر الاتحاد در هنگ‌کنگ به میدان برود.

کومان که فوتبال خود را از رده‌های پایه پاری‌سن‌ژرمن آغاز کرد و در سال ۲۰۱۳ به تیم اصلی این باشگاه راه یافت، پس از یک دهه حضور در سطح اول فوتبال اروپا حالا یکی از مهم‌ترین خریدهای لیگ عربستان لقب گرفته است.

