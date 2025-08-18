ملی پوشان بسکتبال ایران در خانه خدا

خبرگزاری کار ایران
ملی‌پوشان بسکتبال ایران پس از پایان رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۵ به زیارت خانه خدا رفتند.

به گزارش ایلنا، تیم ملی بسکتبال ایران که در مسابقات کاپ آسیا ۲۰۲۵ به میزبانی جده موفق شد با پنج پیروزی و یک شکست مقابل استرالیا به مقام سوم برسد، پس از کسب مدال برنز راهی مکه مکرمه شد.

بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی در این سفر معنوی حضور یافتند و زیارت خانه خدا را در کنار هم تجربه کردند. این اقدام در حالی صورت گرفت که ملی‌پوشان ایران با عملکردی درخشان توانستند بار دیگر نام بسکتبال کشور را در سطح قاره مطرح کنند.

تیم ملی ایران با کسب مدال برنز، رقابت‌ها را به پایان رساند و قرار است بامداد فردا (سه‌شنبه) به تهران بازگردد.

