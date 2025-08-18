اشکهای نیمار پس از شکست تاریخی سانتوس (عکس)
بدترین شب دوران حرفهای نیمار با شکست ۶ گله مقابل واسکو رقم خورد؛ ستاره برزیلی در پایان بازی اشک ریخت و هواداران با اعتراض زمین را ترک کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از گلوبو، نیمار، ستاره بزرگ برزیلی که در تابستان امسال به تیم دوران نوجوانیاش بازگشته، در پایان شکست تحقیرآمیز ۶-۰ برابر واسکو داگاما با چشمانی اشکبار زمین را ترک کرد. این بازی در چارچوب هفتهای حساس از سریآ برزیل برگزار شد و سانتوس حالا در آستانه سقوط تاریخی قرار گرفته است.
نیمار در لحظاتی غمانگیز مورد استقبال اعضای کادرفنی و فرناندو دینیز، سرمربی حریف، قرار گرفت و مستقیم به رختکن رفت. هواداران سانتوس نیز که طاقت این شکست را نداشتند، با چرخاندن پشت خود به زمین اعتراض کردند.
نیمار پس از بازی با صدایی گرفته گفت:«خجالتزدهام. این بدترین تجربه دوران حرفهای من بود. اشکهایم از خشم بود... واقعاً افتضاح بودیم. این واقعیت است.»
دیوید کوریا دافونسکا، رایان و دانیلو نوس در کنار دبل فیلیپ کوتینیو برد پرگل واسکو را تکمیل کردند تا بدترین شکست تاریخ سانتوس در سریآ برزیل به ثبت برسد. پیش از این، هیچگاه سانتوس با اختلاف بیش از چهار گل شکست نخورده بود.
به گزارش منابع محلی، نیمار با دریافت سومین کارت زرد فصل، دیدار بعدی برابر باهیا را نیز از دست داد؛ موضوعی که اوضاع بحرانی سانتوس را پیچیدهتر میکند.
سانتوس حالا تنها دو امتیاز بیشتر از واسکو دارد و در لبه پرتگاه سقوط ایستاده. تیمی که روزگاری مهد پله و نیمار بود، حالا با شدیدترین بحران دهههای اخیر روبهرو است.