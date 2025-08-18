خبرگزاری کار ایران
روبن آموریم، سرمربی منچستریونایتد، پس از شکست خانگی برابر آرسنال، در واکنش به پرسش خبرنگاران از عملکرد آلتای بایندیر، به‌شدت از دروازه‌بانش دفاع کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، روبن آموریم با وجود شکست ۱-۰ در اولین بازی فصل مقابل آرسنال، با قاطعیت پشت آلتای بایندیر ایستاد و در کنفرانس مطبوعاتی، ادعای خطا روی صحنه گل را مطرح کرد. 

در صحنه‌ای که منجر به گل ریکاردو کالافیوری شد، بایندیر در تقابل با ویلیام سالیبا از تعادل خارج شد و فرصت برای ضربه سر ساده مدافع ایتالیایی فراهم آمد.

بایندیر که به‌جای آندره اونانا در ترکیب اصلی قرار گرفته بود، حالا در آستانه دومین بازی فصل با انتقادات فراوانی روبه‌رو شده، اما سرمربی پرتغالی تیم، با لحنی تند از تصمیمش دفاع کرد:«وقتی دروازه‌بان را این‌طور هل می‌دهید، او باید دست‌هایش را آزاد داشته باشد تا توپ را بگیرد. نه اینکه بین بازیکنان درگیر شود. اگر این نوع برخوردها قانونی است، پس ما هم باید همین کار را بکنیم!»

آموریم در ادامه افزود:«شما می‌گویید بایندیر قبلاً هم چنین گلی خورده؟ مثلاً مقابل تاتنهام؟ بدون VAR؟ اگر VAR باشد، آن گل خطاست. این‌طور نیست که از روی شانس انتخاب کنم کدام دروازه‌بان بازی کند. همه‌چیز را می‌سنجیم. امروز آلتای عالی بود.»

زمانی که از او درباره عدم حضور اونانا در فهرست پرسیده شد، آموریم گفت:«من اونانا را از ترکیب کنار نگذاشتم. نمی‌شود بازیکنی را که فقط یک هفته تمرین کرده و هنوز حتی در دیدار دوستانه بازی نکرده، ناگهان در ترکیب قرار داد. از هر سه دروازه‌بانم راضی‌ام.»

