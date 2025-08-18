تحقیر یاران نیمار در بازی با تیم کوتینیو
واسیو دِگاما در حضور نیمارِ، سانتوس را با شش گل در هم کوبید تا فیلیپ کوتینیو ستاره بیرقیب جدال دوباره با همتیمی سابقش باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از گلوبو، تیم واسکو دِگاما با نمایشی فوقالعاده و درخشش فیلیپ کوتینیو موفق شد سانتوسِ پرستاره را با نتیجه خیرهکننده ۶ بر صفر شکست دهد؛ آن هم در دیداری که نیمار پس از مدتها دوباره کنار تیم سابقش ایستاده بود، اما تنها شاهد شکست تاریخی همتیمیهایش شد.
در این بازی که در ورزشگاه مورومبیس برگزار شد، ابتدا لوکاس پیتون در نیمه نخست دروازه سانتوس را باز کرد. با آغاز نیمه دوم، دیوید کورِئا دا فونسا گل دوم را به ثمر رساند تا بازی از کنترل سانتوس خارج شود. سپس نوبت به ستاره این بازی رسید: فیلیپ کوتینیو با یک شوت دقیق گل سوم را زد، رایان از روی نقطه پنالتی گل چهارم را ثبت کرد و کمی بعد، کوتینیو با یک چیپ هنرمندانه دبل کرد. دانیلو نوِس نیز در دقیقه ۶۸ تیر خلاص را زد.
کوتینیو در چهارمین بازیاش پس از انتقال دائم از استون ویلا، حالا به ۱۱ گل در دومین دوران حضورش در باشگاه دوران نوجوانیاش رسیده و به وضوح تبدیل به قلب تپنده این تیم شده است.
این برد، سنگینترین شکست تاریخ سانتوس در سریآ و در عین حال بزرگترین پیروزی واسکو دِگاما برابر این تیم در ۹۸ سال گذشته بود. پیش از این، سانتوس هرگز با اختلاف بیش از چهار گل در لیگ برزیل شکست نخورده بود.
نکته ویژه این بازی، تقابل دوباره دو ستاره نسل طلایی تیم ملی برزیل یعنی کوتینیو و نیمار بود. اما برخلاف انتظارات، این کوتینیو بود که در اوجِ آمادگی، ستاره مطلق میدان شد و نیمار در تیمی فروپاشیده، تنها نظارهگر یک فاجعه تاریخی بود.