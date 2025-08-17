خبرگزاری کار ایران
انزو کریولی به سپاهان پیوست
مهاجم فرانسوی با امضای قرارداد رسماً به جمع طلایی‌پوشان سپاهان اضافه شد.

به گزارش ایلنا، انزو کریولی، مهاجم سابق سروت سوئیس، پس از توافق با باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، به این تیم پیوست و عصر امروز با حضور در دفتر باشگاه قرارداد خود را امضا کرد.

کریولی که سابقه بازی در باشگاه‌های بوردو، باستیا و سنت‌اتین در لیگ یک فرانسه و همچنین باشاک‌شهیر و آنتالیااسپور در لیگ ترکیه را دارد، پیش از این در تیم‌های ملی زیر ۲۰ و ۲۱ سال فرانسه نیز حضور یافته است.

این انتقال، تقویت خط حمله سپاهان در فصل جدید لیگ برتر را هدف گرفته و مهاجم فرانسوی به صورت رسمی به جمع طلایی‌پوشان اضافه شد.

