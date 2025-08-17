انزو کریولی به سپاهان پیوست

به گزارش ایلنا، انزو کریولی، مهاجم سابق سروت سوئیس، پس از توافق با باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، به این تیم پیوست و عصر امروز با حضور در دفتر باشگاه قرارداد خود را امضا کرد.

کریولی که سابقه بازی در باشگاه‌های بوردو، باستیا و سنت‌اتین در لیگ یک فرانسه و همچنین باشاک‌شهیر و آنتالیااسپور در لیگ ترکیه را دارد، پیش از این در تیم‌های ملی زیر ۲۰ و ۲۱ سال فرانسه نیز حضور یافته است.

این انتقال، تقویت خط حمله سپاهان در فصل جدید لیگ برتر را هدف گرفته و مهاجم فرانسوی به صورت رسمی به جمع طلایی‌پوشان اضافه شد.

انتهای پیام/