بسکتبال ۳به۳ ایران مدال گرفت
تیم‌های ملی آقایان و بانوان زیر ۲۳ سال بسکتبال ۳به۳ ایران به ترتیب به مقام‌های دوم و سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های آسیا دست یافتند.

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی بسکتبال ۳به۳ ایران در رده سنی زیر ۲۳ سال در رقابت‌های لیگ ملت‌های آسیا عملکرد قابل توجهی از خود نشان دادند و موفق شدند در بخش آقایان و بانوان، عناوین دوم و سوم این رقابت‌ها را کسب کنند.

تیم ملی آقایان با کسب ۵۰۰ امتیاز از مجموع امتیازات ممکن و میانگین گل زده ۲۰/۳، در جدول نهایی با تیم مغولستان برابر شد، اما با درصد پیروزی ۶۸٪ در مقابل ۷۵٪ مغولستان، به مقام دوم دست یافت.

در بخش بانوان نیز تیم ملی ایران با کسب ۳۶۵ امتیاز از مجموع امتیازات شش مرحله رقابت‌ها، عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

مسابقات لیگ ملت‌های آسیا در دو بخش آقایان و بانوان و با حضور شش تیم در هر بخش برگزار شد. هر مرحله از رقابت‌ها امتیازات جداگانه‌ای داشت و رتبه نهایی تیم‌ها براساس مجموع امتیازات شش مرحله تعیین شد.

این موفقیت‌ها، نشان‌دهنده پیشرفت بسکتبال ۳به۳ ایران در سطح آسیا و آمادگی ملی‌پوشان کشورمان برای حضور در رویدادهای بین‌المللی آینده است.

