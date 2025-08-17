درخشش ایران در بازیهای جهانی چنگدو با ۳ طلا و ۱ نقره
کاروان ایران با ۳ طلا، ۱ نقره و ۳ برنز به کار خود در بازیهای جهانی چنگدو پایان داد.
به گزارش ایلنا، دوازدهمین دوره بازیهای جهانی در شهر چنگدو چین عصر یکشنبه با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان داد. ورزشکاران ایرانی در کنار نمایندگان سایر کشورها در این مراسم حضور یافتند و پرونده کاروان ایران (کاروان وفاق) پس از ۹ روز رقابت با کسب ۳ مدال طلا، یک نقره و ۳ برنز بسته شد.
کاروان ایران مسابقات را با نتایجی امیدوارکننده آغاز کرد؛ در روز نخست، سارا بهمنیار در کاراته با غلبه بر رقبای کرواسی، کانادا و ایتالیا مدال طلای نخست ایران را به گردن آویخت. در همان روز، شاهین بنیطالبی در فرمهای «ننچوان» و «ننگوئن» ووشو، دومین طلای ایران را کسب کرد و بار دیگر سرود ملی ایران در سالن مسابقات طنینانداز شد.
با وجود شروع درخشان، برخی رشتهها مطابق انتظار پیش نرفتند. در تیراندازی با کمان، گیسا بایبوردی مقابل نماینده هند شکست خورد، علی قرهگوزلو در اسنوکر دو شکست متوالی تجربه کرد و نگین ایرانمنش در کیکبوکسینگ از ادامه رقابتها بازماند.
ووشو همچنان پرچمدار موفقیت ایران بود. یاسمن باقرزاده در وزن ۷۰ کیلوگرم ساندا با شکست حریفان برزیلی، برمودایی و چینی، سومین طلای کاروان را به دست آورد. همچنین محمدرضا ریگی به مدال نقره رسید و سهیلا منصوریان در وزن ۶۰ کیلوگرم مدال برنز گرفت، تا سهم ووشو از مجموع مدالهای ایران بیش از نیمی از کل باشد.
در ورزشهای تیمی، تیم ملی کانوپولو بانوان با پیروزی پرگل ۱۵ بر ۱ برابر چین شروع کرد اما در ادامه مقابل نیوزیلند، آلمان، ایتالیا و دانمارک شکست خورد و در نهایت با پیروزی دوباره مقابل چین میزبان، در جایگاه هفتم ایستاد. در دواتلون نیز نمایندگان ایران نتوانستند به مدال برسند و بهترین نتایج برای فائزه سادات عابدینینژاد و عباس کیانی به ترتیب ردههای بیستم و هفدهم بود.
در روزهای پایانی، اسکیت نیز با مدال برنز رضا لسانی در اسپیداسلالوم همراه شد. رومینا سالکاصفهانی و ترانه احمدی در بخش بانوان در ردههای چهارم و پنجم ایستادند.
کاروان ایران در مجموع با ۳ طلا (سارا بهمنیار در کاراته، شاهین بنیطالبی و یاسمن باقرزاده در ووشو)، ۱ نقره (محمدرضا ریگی – ووشو) و ۳ برنز (سهیلا منصوریان – ووشو، رضا لسانی – اسکیت، صالح اباذری – کاراته) به کار خود پایان داد.
با وجود درخشش ورزشکاران رزمی، عملکرد در رشتههای تیمی و برخی رشتههای انفرادی کمتر از انتظار بود. با این حال، تجربه حضور کنار بزرگان جهانی، نقطه امیدی برای دورههای بعدی است. دوره بعدی بازیها در آلمان برگزار میشود و ایران با تکیه بر رشتههای رزمی و تقویت سایر رشتهها میتواند جایگاهی شایستهتر در جدول مدالی جهان کسب کند.