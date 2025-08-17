منچستریونایتد 0-1 آرسنال: آرتتا، برنده بازی بزرگ هفته

به گزارش ایلنا، بازی بزرگ هفته نخست لیگ برتر انگلیس به عنوان آخرین دیدار شب سوم رقابت‌های این هفته از ساعت 19 امشب (یکشنبه) بین تیم‌های فوتبال منچستریونایتد و آرسنال در ورزشگاه الدترافورد شهر منچستر برگزار شد و با نتیجه یک بر صفر به سود توپچی‌ها خاتمه یافت؛ اگرچه برخی کارشناسان احتمال خطا به سود میزبان در صحنه گل را دور از ذهن نمی‌دانند.

تک گل مشکوک بازی را ریکاردو کالافیوری مدافع ایتالیایی آرسنال 13 به ثمر رساند.

پرونده رقابت‌های هفته نخست لیگ برتر انگلیس با برگزاری دیدار لیدزیونایتد - اورتون از ساعت 22:30 فردا شب (دوشنبه) بسته خواهد شد.

