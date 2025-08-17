خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادعای معاون حقوقی استقلال: ساپینتو باید در قبرس محروم می‌شد

ادعای معاون حقوقی استقلال: ساپینتو باید در قبرس محروم می‌شد
کد خبر : 1674839
لینک کوتاه کپی شد.

مجتبی طباطبایی از کوتاهی فدراسیون فوتبال و تضییع حق باشگاه و هواداران انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، پرونده محرومیت ریکاردو ساپینتو همچنان یکی از موضوعات جنجالی فوتبال ایران است و حالا سید مجتبی طباطبایی، معاون حقوقی باشگاه استقلال، توضیحات مفصل‌تری درباره آن ارائه کرده است.

طباطبایی با اشاره به جزئیات این پرونده گفت: «در دیدار پایانی فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱، ریکاردو ساپینتو با محرومیت روبه‌رو شد. طبق مقررات بین‌المللی، مجازات‌های بالای سه ماه باید به فیفا اعلام شود تا نحوه و مدت زمان اجرای آن مشخص شود. متأسفانه فدراسیون فوتبال ایران در این زمینه کوتاهی کرد و همین باعث شد ساپینتو به جای گذراندن دوران محرومیت خود در کشور قبرس، همچنان با این موضوع درگیر باشد.»

او افزود: «طبق احکام فدراسیون فوتبال، مجازات‌ها از لحظه صدور لازم‌الاجرا هستند، اما در این پرونده اجرای حکم با تأخیر و ابهام همراه شد. این موضوع سبب شد استقلال در شرایط ناعادلانه متضرر شود و حقوق هوادارانش پایمال شود. برخی حقوق‌دانان بر این باورند که محرومیت عملاً در فصل گذشته طی شده و اکنون نباید دوباره اجرا شود.»

معاون حقوقی استقلال درباره سایر پرونده‌های باز باشگاه هم گفت: «خوشبختانه مجوز حرفه‌ای استقلال صادر شده و مشکلی وجود ندارد، اما همچنان منتظر صدور رأی نهایی در پرونده‌های موسیمانه و ایجنت یامگا هستیم که می‌تواند تأثیر زیادی بر آینده مالی باشگاه داشته باشد.»

طباطبایی درباره شایعات پیرامون قرارداد با کاریله نیز توضیح داد: «برخلاف برخی اخبار، هیچ شکایتی از سوی کاریله ثبت نشده است، چراکه اساساً با این مربی قراردادی امضا نکرده بودیم و ادعاهای مطرح‌شده مبنای حقوقی ندارد.»

او در پایان تأکید کرد: «باشگاه استقلال با تمام توان در حال پیگیری پرونده‌های بین‌المللی است تا دیگر منافع باشگاه و هواداران قربانی اهمال یا کم‌کاری نشود. استقلال باید همانند باشگاه‌های حرفه‌ای دنیا از حمایت کامل نهادهای داخلی برخوردار باشد تا با آرامش مسیر موفقیت خود را طی کند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور