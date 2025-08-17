به گزارش ایلنا، پرونده محرومیت ریکاردو ساپینتو همچنان یکی از موضوعات جنجالی فوتبال ایران است و حالا سید مجتبی طباطبایی، معاون حقوقی باشگاه استقلال، توضیحات مفصل‌تری درباره آن ارائه کرده است.

طباطبایی با اشاره به جزئیات این پرونده گفت: «در دیدار پایانی فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱، ریکاردو ساپینتو با محرومیت روبه‌رو شد. طبق مقررات بین‌المللی، مجازات‌های بالای سه ماه باید به فیفا اعلام شود تا نحوه و مدت زمان اجرای آن مشخص شود. متأسفانه فدراسیون فوتبال ایران در این زمینه کوتاهی کرد و همین باعث شد ساپینتو به جای گذراندن دوران محرومیت خود در کشور قبرس، همچنان با این موضوع درگیر باشد.»

او افزود: «طبق احکام فدراسیون فوتبال، مجازات‌ها از لحظه صدور لازم‌الاجرا هستند، اما در این پرونده اجرای حکم با تأخیر و ابهام همراه شد. این موضوع سبب شد استقلال در شرایط ناعادلانه متضرر شود و حقوق هوادارانش پایمال شود. برخی حقوق‌دانان بر این باورند که محرومیت عملاً در فصل گذشته طی شده و اکنون نباید دوباره اجرا شود.»

معاون حقوقی استقلال درباره سایر پرونده‌های باز باشگاه هم گفت: «خوشبختانه مجوز حرفه‌ای استقلال صادر شده و مشکلی وجود ندارد، اما همچنان منتظر صدور رأی نهایی در پرونده‌های موسیمانه و ایجنت یامگا هستیم که می‌تواند تأثیر زیادی بر آینده مالی باشگاه داشته باشد.»

طباطبایی درباره شایعات پیرامون قرارداد با کاریله نیز توضیح داد: «برخلاف برخی اخبار، هیچ شکایتی از سوی کاریله ثبت نشده است، چراکه اساساً با این مربی قراردادی امضا نکرده بودیم و ادعاهای مطرح‌شده مبنای حقوقی ندارد.»

او در پایان تأکید کرد: «باشگاه استقلال با تمام توان در حال پیگیری پرونده‌های بین‌المللی است تا دیگر منافع باشگاه و هواداران قربانی اهمال یا کم‌کاری نشود. استقلال باید همانند باشگاه‌های حرفه‌ای دنیا از حمایت کامل نهادهای داخلی برخوردار باشد تا با آرامش مسیر موفقیت خود را طی کند.»

