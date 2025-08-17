واکنش استقلال به حکم تراکتور!

به گزاش ایلنا، فصل قبل بود که به دلیل حوادث رخ داده در دیدارهای خانگی تراکتور، کمیته انضباطی این باشگاه را محکوم کرده بود که نخستین دیدار خانگی خود را خارج از تبریز و استان آذربایجان شرقی برگزار کند. این حکم با وجود اعتراض‌های گسترده باشگاه تراکتور، در نهایت مورد تأیید کمیته استیناف قرار گرفت.

در ادامه، مسئولان تراکتور بار دیگر به این رأی اعتراض کردند و پس از بررسی‌های مجدد، کمیته استیناف با درخواست آنها موافقت کرد. بدین ترتیب، اعلام شد که بازی نخست این تیم در تبریز برگزار خواهد شد، اما بدون حضور تماشاگران. همین مسئله حالا با اعتراض دوباره آبی‌ها همراه شده است.

سید مجتبی طباطبایی، معاون حقوقی باشگاه استقلال، درباره پرونده تیم تراکتور و روند صدور رای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال گفت: «هدف من از بیان این مسائل، روشن کردن روند قانونی و تصمیم‌گیری کمیته استیناف است و هیچ نقدی نسبت به تیم یا هواداران مطرح نشده است.»

طباطبایی با اشاره به پرونده فصل گذشته تراکتور و دیدار این تیم با نساجی گفت: «در آن فصل، تراکتور طبق حکم قبلی موظف بود بازی با نساجی را با حضور ۵۰ درصدی هواداران برگزار کند، اما بازی با حضور صد درصدی هواداران برگزار شد و این تخلف موجب صدور رای جدید شد که طی آن تراکتور در یک بازی محروم از حضور هواداران و ملزم به برگزاری بازی خارج از استان شد.»

او ادامه داد: «هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه تراکتور نسبت به رای صادره اعاده دادرسی کرده است. کمیته استیناف این درخواست را بررسی کرد و در نهایت حکم به رد اعاده دادرسی صادر شد. وقتی درخواست اعاده دادرسی رد شده، چگونه می‌توان به ماهیت رای اصلی وارد شد؟ این موضوع، پرسشی است که مسئولان کمیته استیناف باید پاسخگوی آن باشند.»

طباطبایی در توضیح بیشتر درباره حساسیت پرونده گفت: «در فوتبال ایران، رعایت عدالت و شفافیت در صدور رای‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و هیچ باشگاهی نباید احساس کند تصمیمات قانونی بدون بررسی دقیق و درست گرفته شده است. مسئولیت پاسخگویی درباره نحوه اجرای رای‌ها بر عهده کمیته استیناف است و ما تنها پیگیر رعایت حقوق قانونی باشگاه‌ها هستیم.»

معاون حقوقی استقلال همچنین تاکید کرد: «صحبت‌ها و نقدهای من به معنای دخالت در عملکرد کمیته استیناف نیست، بلکه هدفم روشن کردن فرآیند قانونی و شفاف‌سازی برای هواداران و رسانه‌هاست. باشگاه‌ها و هواداران حق دارند بدانند تصمیمات چه مبنایی دارد و چگونه اجرا می‌شود.»

