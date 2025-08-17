به گزارش ایلنا، عصر فردا دوشنبه 27 مرداد و در چارچوب رقابت های هفته اول لیگ برتر، ذوب آهن در اصفهان باید از پیکان میزبانی کند. در همین خصوص، قاسم حدادی فر سرمربی ذوب آهن در نشست خبری قبل از این بازی گفت: «از فردا شروع فصل جدید است و ما هم با نیروی جوانی و انگیزه دنبال کارهای بزرگ هستیم و انشاالله بتوانیم این هدف را رقم بزنیم. کارمان سخت است ولی امیدواریم. آمده ایم که تا آخرین لحظه بجنگیم تا بتوانیم آینده ذوب‌آهن را ترسیم کنیم.»

او در این باره ادامه داد:«بازی اول است و تیم ها شناخت خوبی از یکدیگر ندارند. ما هم شناخت کاملی از تیم پیکان نداریم ولی از تیم خودمان شناخت صددرصدی داریم. می‌دانیم دنبال چه هستیم و تمرکزمان روی تیم خودمان است. پیکان تیم بسیار خوب است و یک مربی جوان دارد. به شخصه خیلی خوشحالم که نسل جدیدی از مربیان جوان دارند کار می‌کنند. برای سعید دقیقی هم بعد از بازی فردا، آرزوی موفقیت می‌کنم!»

حدادی‌فر در واکنش به سوال مبنی بر اینکه به عنوان اسطوره ذوب آهن چه شرایطی را در هدایت این تیم می‌بیند، تاکید کرد:«نظر شخصی من این است که کارکنان و کارگران کارخانه ذوب آهن اسطوره اصلی این باشگاه هستند و با تلاش در گرمای زیاد، باعث بقای تیم هستند. من هیچوقت در فوتبال دنبال القاب نبودم. چه دوران بازی و چه الان که سرمربی هستم تمام تلاشم را میکنم تا برای لوگوی ذوب آهن بجنگم. دنبال این هستیم تا با کار گروهی چیزهایی را ثابت کنیم؛ تجربه اول سرمربی‌گری‌ام است و می‌دانم کار سختی در پیش دارم، اما ۲۰ سال سابقه فوتبال دارم و با مربیان داخلی و خارجی زیادی کار کردم، در قرن ۲۱ با این حجم از اطلاعات می‌توان کارهای زیادی انجام داد. هر چند در نهایت نیازمند کمک مسئولین و حتی اصحاب رسانه هستیم.»

سرمربی ذوب آهن در خصوص آخرین وضعیت چمن ورزشگاه فولادشهر پاسخ داد:«این سوال در حوزه من نیست اما می‌دانم روی زمین خیلی کار شده و امیدوارم در بهترین حالت ممکن باشد. مسئولان مربوطه تخصصی تر می‌توانند به این سوال جواب دهند و بهتر است من درباره مسائل فنی تیم صحبت کنم.»

حدادی فر در ادامه گفت:«نمی‌توانم بگویم برای بازی فردا و اولین تجربه رسمی سرمربی‌گری‌ام استرس ندارم، استرس من در چارچوب فلسفه کاری‌ام است. امیداورم تا هر زمانی که هستم چارجوب کاری خودم را رعایت کنیم و سالم در این فوتبال کار کنم. بازی فردا هم فوق العاده سخت است. از حریف شناخت کافی نداریم اما امیدواریم که بتوانیم نتیجه بگیریم تا شروع خوبی در لیگ داشته باشیم.»

صحبت های سرمربی ذوب آهن اینطور به پایان رسید:«با کمال احترام از همه تقاضا می‌کنم فردا به ورزشگاه بیایند و ما را حمایت کنند. من خودم کارگرزاده هستم و با سختی‌ها زندگی کردم. اهل گلایه و شکایت نیستم، نمی‌توانم بگویم همه چیز خوب است، اما امیدوارم با ذوب‌آهن به روز‌های خوب گذشته برگردیم. فردا برایمان یک روز حساس است و انشاالله با حمایت هواداران بتوانیم ذوب‌آهن را به جایگاه اصلی خود در ایران و آسیا برسانیم.»

