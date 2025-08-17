چهره ستاره مغضوب یونایتد خطخورده شد! (عکس)
در آستانه شروع فصل جدید لیگ برتر، هواداران منچستریونایتد با حرکتی معنادار نشان دادند که دیگر جایی برای آلخاندرو گارناچو در اولدترافورد نمیبینند.
به گزارش ایلنا به نقل از دیلی میل، شب گذشته در حالیکه نام آلخاندرو گارناچو در فهرست بازی حساس یونایتد مقابل آرسنال دیده نمیشد، تصویری بزرگ از چهره این بازیکن جوان در محوطه بیرونی ورزشگاه الدترافورد مورد تخریب قرار گرفت و صورت او با علامت ضربدر خط خورد. اقدامی که نشان میدهد بسیاری از هواداران، با توجه به وضعیت اخیر او در باشگاه، دیگر جایی برایش در ترکیب تیم متصور نیستند.
گارناچو تابستان را در میان فهرست موسوم به «بمباسکوات» روبن آموریم آغاز کرد؛ فهرستی که جیدون سانچو، آنتونی، مارکوس رشفورد و تایرل مالاسیا نیز در آن حضور داشتند. پس از ناراحتی این وینگر آرژانتینی از نیمکتنشینی در فینال لیگ اروپا، سرمربی به او اعلام کرد که باید باشگاه جدیدی برای خود پیدا کند.
حالا گزارشها از توافق شخصی او با چلسی حکایت دارند. باشگاه لندنی مذاکرات با منچستریونایتد را برای جذب این بازیکن ۲۱ ساله آغاز کرده و طبق ادعای فابریتزیو رومانو، گارناچو به سران یونایتد گفته یا شرایط انتقالش را فراهم کنند یا اینکه حاضر است شش تا دوازده ماه آینده را روی نیمکت بگذراند.
در حالی که یونایتد ابتدا ۷۰ میلیون پوند برای فروش گارناچو مطالبه کرده بود، این رقم به ۵۰ میلیون کاهش یافته تا انتقال احتمالی هرچه سریعتر نهایی شود. منابع نزدیک به چلسی هم مدعیاند پس از بررسیهای کامل درباره شخصیت این بازیکن، هیچ نگرانیای درباره او در این تیم وجود ندارد.
گارناچو در مجموع ۱۴۴ بازی برای منچستریونایتد انجام داده، ۲۶ گل به ثمر رسانده و ۲۲ پاس گل داده است. او با شیاطین سرخ یک قهرمانی در جام حذفی ۲۰۲۴ و یک جام اتحادیه در فصل پیش از آن به دست آورد.