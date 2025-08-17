ثبت قرارداد تمام بازیکنان آلومینیوم در فصل جدید لیگبرتر
مدیر تیم فوتبال آلومینیوم اراک اعلام کرد این باشگاه در پرونده انتقال یاسین جرجانی به موفقیت رسید و کارت بازی این مدافع صادر شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی باشگاه آلومینیوم اراک، روحالله اصغری با اعلام این خبر عنوان کرد: فعالیت نقل و انتقالاتی آلومینیوم طی هفتههای اخیر با برنامهریزی دقیق و کاملا حرفهای پیگیری شد و باشگاه سعی کرد بازیکنان مدنظر سرمربی تیم را به خدمت بگیرد تا حضور موفق در فصل جدید لیگ برتر داشته باشیم.
وی تصریح کرد: باید از زحمات آقای رجائیان مدیرعامل باشگاه، کمیته نقل و انتقالات، مدیر امور قراردادها و آیتی، تیم حقوقی و ... در باشگاه آلومینیوم تشکر ویژهای داشته باشیم که در روند جذب و ثبت قرارداد بازیکنان، تلاشهای شبانهروزی انجام دادند و شاید تنها تیم لیگ برتری باشیم که کارت تمام بازیکنانمان صادر شده و میتوانیم از هفته نخست آنها را استفاده کنیم.
اصغری با بیان اینکه کارت بازی یاسین جرجانی، مدافع جوان آلومینیوم صادر شد و این بازیکن میتواند از شروع لیگ برتر با نظر سرمربی تیم به میدان برود، اظهار کرد: باشگاه روند ثبت قرارداد را در موعد مقرر انجام داد تا بتواند از این بازیکن بهره ببرد.
مدیر تیم فوتبال آلومینیوم یادآور شد: کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال بررسی جامع و دقیق در این پرونده انجام دادند و رای عادلانهای صادر کردند که جا دارد از تلاش رئیس و اعضای این کمیته تقدیر و تشکر داشته باشیم.