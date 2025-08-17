پاسخ یاسر آسانی به ادعای جنجالی سرمربی گوانگجو

به گزارش ایلنا، یاسر آسا‌نی، ستاره آلبانیایی تیم گوانگجو، طی دو هفته گذشته در مرکز یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های نقل‌وانتقالات فوتبال ایران و کره‌جنوبی قرار داشته است. پس از آن‌که باشگاه استقلال به‌طور رسمی امضای قرارداد ۱۸ماهه با این بازیکن را اعلام کرد، بدون آن‌که توافقی میان دو باشگاه انجام شود، موضوع «انتقال یک‌طرفه» به سوژه اصلی رسانه‌های کره‌ای و ایرانی تبدیل شد.

استقلال ابتدا خبر از عقد قرارداد با آسا‌نی داد و تأکید کرد این بازیکن پس از پایان قراردادش با گوانگجو به تیم خواهد پیوست. بر اساس گزارش‌ها، آسا‌نی که قراردادش امسال به پایان می‌رسد، با استناد به قانون بوسمان زودتر با استقلال به توافق رسیده و پیشنهاد مالی بسیار بالاتری نسبت به حقوق فعلی‌اش در کره دریافت کرده است. با این حال، استقلال علاقه‌مند است او را همین تابستان به خدمت بگیرد و این موضوع محل اختلاف دو باشگاه است.

در این میان، اظهارنظرهای لی جونگ‌هیو، سرمربی گوانگجو، نشان می‌دهد او نیز نسبت به آینده شاگردش اطمینان ندارد. او در نشست خبری پیش از دیدار مقابل دائجون، درباره اینکه آیا حضور آسا‌نی در ترکیب اصلی به معنای بازی خداحافظی است، گفت: «خیر. جلسه خوبی با او داشتم. فکر کردم چرا چنین تصوری کرده و با او همدلی کردم. او گفت در زمین ۲۰۰ درصد تلاش می‌کند، تست بدنی را گذرانده و آماده مسابقه است.»

با این حال، لی تأکید کرد وضعیت هنوز مبهم است:«آسا‌نی بازیکنی است که نمی‌دانی چه زمانی و به کدام سمت می‌رود. در هر پنجره نقل‌وانتقالاتی وسوسه می‌شود. با من توافق کرده که تا پایان این فصل بماند و همین را هم به بازیکنان گفته است. او قول داده تا زمانی که در تیم است، نهایت تلاشش را بکند. این‌که ماندنش تا امروز باشد یا تا پایان فصل، مشخص نیست.»

آسا‌نی نیز پس از مسابقه با دائجون با احتیاط سخن گفت. او در واکنش به پرسش‌ها درباره آینده‌اش بیان کرد:«شاید سرمربی خیلی چیزها گفته باشد، اما من به‌عنوان بازیکن چیزی برای گفتن ندارم.» او افزود:«اخیراً جلسه‌ای با سرمربی داشتم. او خواسته‌هایی داشت و من هم خواسته‌هایی داشتم. مهم این است که برای بازی بعدی خوب آماده شویم و عملکرد بهتری به هواداران نشان دهیم. من فقط می‌خواهم روی فوتبال تمرکز کنم.»

این بازیکن آلبانیایی درباره پستی در شبکه اجتماعی‌اش که تصور شد پیامی برای هواداران است، توضیح داد: «آنچه نوشتم معنای خاصی نداشت، فقط مطلبی شخصی بود. گفت‌وگوی خوبی با سرمربی داشتم. حالا مهم‌ترین موضوع آماده شدن برای بازی بعدی است. احساس می‌کنم باید بیشتر نشان بدهم و مسئولیت سنگینی دارم. می‌خواهم فقط به فوتبال فکر کنم.»

وقتی از آسانی پرسیده شد که سرمربی گفته ممکن است تا پایان فصل بماند و آیا او می‌تواند این را تأیید کند، پاسخ داد:«خودم هم نمی‌دانم. شاید مربی خیلی چیزها گفته باشد، اما من به عنوان بازیکن چیز بیشتری برای گفتن ندارم.»

در نهایت، سرمربی گوانگجو دلیل اعتماد به آسا‌نی در این روزهای پرحاشیه را چنین توضیح داد:«انتظار گل داشتم. می‌خواستم فرصتی بدهم تا مقابل هواداران خانگی خودش را نشان دهد. فکر می‌کنم در جریان بازی کمی زیاده‌خواهی کرد، چون نسبت به هواداران احساس دین داشت. حتی قبل از مسابقه هم گفت می‌خواهد برای آنها پیروز شود. به نظرم از این پس او و دیگر بازیکنان باید با همین حرص و انگیزه ادامه دهند.»

