انتقاد گواردیولا: ترکیب فعلی سیتی متعادل نیست!
پپ گواردیولا با وجود شروع مقتدرانه منچسترسیتی در فصل جدید لیگ برتر، نگرانی خود را بابت شلوغی بیش از حد ترکیب تیمش ابراز کرد و از لزوم خروج چند بازیکن تا پایان نقلوانتقالات سخن گفت.
به گزارش ایلنا، منچسترسیتی شب گذشته با درخشش ارلینگ هالند و گلزنی تیانی ریندرز و رایان شرکی، با نتیجه ۴-۰ مقابل ولورهمپتون به پیروزی رسید. اما تمرکز گواردیولا پس از بازی بیشتر بر ترکیب پرجمعیت تیمش بود تا نتیجه بازی.
او در کنفرانس خبری اعلام کرد:«ترکیب فعلی ما بیش از حد بزرگ است. رقابت داخلی مهم است اما نمیخواهم بازیکنی روی سکو بنشیند و احساس کند جایی در تیم ندارد. این برای فضای رختکن خوب نیست.»
این در حالی است که مذاکرات برای جدایی احتمالی چند بازیکن در جریان است. ادرسون، که دروازهبان اول تیم محسوب میشود، مورد توجه گالاتاسرای قرار دارد. ساوینیو نیز که فصل گذشته در خیرونا عملکرد درخشانی داشت، حالا مدنظر تاتنهام قرار گرفته است.
گواردیولا ادامه داد:«باشگاه از فصل گذشته در جریان این وضعیت بود. در دو هفته باقیمانده از پنجره نقلوانتقالات، باید با بازیکنان و مدیر برنامههایشان صحبت شود تا راهحلی پیدا کنیم. هر بازیکنی باید احساس کند نقشی در تیم دارد.»
قهرمان هشت دوره لیگ برتر در ادامه مسیر خود به مصاف تاتنهام خواهد رفت و در عین حال تلاش میکند تا با ایجاد تعادل در ترکیب، روحیه تیمی و انگیزه در رقابتهای مختلف حفظ شود.