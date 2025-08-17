تقابل ستاره فجر با تیم سابق، زودتر از حد تصور!

به گزارش ایلنا، تیم های پرسپولیس و فجر سپاسی در حالی یکی از دیدارهای مهم هفته اول لیگ برتر را برگزار خواهند کرد که هر کدام با انگیزه گرفتن همه امتیازات به زمین مسابقه خواهند رفت. در یک سو، وحید هاشمیان برای ادعای قهرمانی می‌خواهد از همین ابتدای کار شروعی قدرتمند داشته باشد و در سمت مقابل، پیروز قربانی در اولین تجربه سرمربیگری خود در لیگ برتر به خلق شگفتی فکر می‌کند.

البته که این انگیزه ها در بین بازیکنان دو تیم هم وجود دارد منتها ماجرا برای یک نفر کمی متفاوت است؛ مسعود ریگی. هافبک دفاعی جدید فجر در حالی تابستان امسال به خانه خود بازگشت، که پارسال همین موقع آماده شده بود تا با پیراهن پرسپولیس وارد لیگ بیست و چهارم شود.

تقابل مسعود و پرسپولیس خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد رقم خورده و شکی نیست که این تقابل در افزایش انگیزه ریگی نیز دخیل خواهد بود. او یکی از بزرگترهای تیم فجر سپاسی است که پیروز هم حساب ویژه روی او باز کرده. این را میتوان از پوستر اختصاصی باشگاه شیرازی برای بازی مهم فردا هم متوجه شد.

در این پوستر، مسعود ریگی، سعید زارع و محمد آژیر حضور دارند. از آنجا که معمولا از بازیکنان اصلی در طراجی پوسترها استفاده می‌شود نیز میتوان پیش بینی کرد که این سه بازیکن و خصوصا مسعود ریگی از همان ابتدا قرار است مقابل قرمزهای تهران به میدان بروند. قطعا شناخت ریگی از تیم سابقش می‌تواند تعیین کننده بخشی از معادلات این بازی باشد.

