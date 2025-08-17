حمله وین رونی به ایساک: این جدایی درست نیست

به گزارش ایلنا، در روزهایی که الکساندر ایساک از حضور در تمرینات نیوکاسل خودداری می‌کند تا انتقالش به آنفیلد را نهایی کند، رونی به عنوان کارشناس برنامه «مچ آو د دی» حاضر شد و بی‌پرده از روش این مهاجم سوئدی انتقاد کرد.

ستاره سابق منچستریونایتد گفت:«این‌که بازیکن از آمدن به تمرین خودداری کند، بازگشتش به تیم را خیلی سخت می‌کند. ماجرا فقط فوتبال نیست، بحث اعتماد هم مطرح است. او دارد راه اشتباهی را می‌رود. شاید هم مشاوره اشتباه گرفته.»

رونی با اشاره به تجربه شخصی خود در سال ۲۰۱۰، زمانی که با سر الکس فرگوسن دچار تنش شد و درخواست جدایی از یونایتد داد، گفت:«من هم زمانی چنین درخواستی دادم. اما راه درست و راه غلط وجود دارد. من در نهایت تصمیم گرفتم بمانم. اگر انتقالی قرار است انجام شود، باید به شکل حرفه‌ای باشد.»

او همچنین درباره لیورپول به عنوان مقصد احتمالی ایساک هشدار داد:«سؤالی که پیش می‌آید این است: آیا باشگاهی مثل لیورپول باید بازیکنی را بخواهد که تیمش را در لحظه سخت تنها گذاشته؟ باید به این فکر کرد که چنین بازیکنی در ادامه چه رفتاری خواهد داشت.»

ایساک در حالی به درهای خروجی سنت‌جیمزز پارک نزدیک شده که نیوکاسل پیشنهاد ۱۱۰ میلیون پوندی لیورپول را رد کرده و هنوز درباره آینده این مهاجم گلزن تصمیم‌گیری نهایی نکرده است.

