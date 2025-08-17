خبرگزاری کار ایران
چلسی 0-0 کریستال پالاس: آغاز یک امتیازی قهرمان جهان

تیم فوتبال چلسی در دیداری خانگی متوقف شد تا گام نخست در فصل جدید لیگ برتر را سست برداشته باشد.

به گزارش ایلنا، در بازی آغازین روز سوم هفته اول لیگ برتر انگلیس از ساعت 16:30 امروز (یکشنبه) چلسی در استمفوردبریج، ورزشگاه خانگی خود میزبان کریستال پالاس بود و با تساوی بدون گل متوقف شد.

شروع نه‌ چندان قدرتمند چلسی به عنوان قهرمان جام جهانی باشگاه‌ها، آن هم در حالی که در خانه و مقابل هوادارانش بازی می‌کرد، ناامید کننده بود.

در بازی همزمان؛ ناتینگهام فارست در خانه 3 بر یک برنتفورد را شکست داد.

بازی بزرگ هفته و آخرین مسابقه امروز از ساعت 19 و به میزبانی منچستریونایتد از آرسنال برگزار خواهد شد.

