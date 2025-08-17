چلسی 0-0 کریستال پالاس: آغاز یک امتیازی قهرمان جهان

به گزارش ایلنا، در بازی آغازین روز سوم هفته اول لیگ برتر انگلیس از ساعت 16:30 امروز (یکشنبه) چلسی در استمفوردبریج، ورزشگاه خانگی خود میزبان کریستال پالاس بود و با تساوی بدون گل متوقف شد.

شروع نه‌ چندان قدرتمند چلسی به عنوان قهرمان جام جهانی باشگاه‌ها، آن هم در حالی که در خانه و مقابل هوادارانش بازی می‌کرد، ناامید کننده بود.

در بازی همزمان؛ ناتینگهام فارست در خانه 3 بر یک برنتفورد را شکست داد.

بازی بزرگ هفته و آخرین مسابقه امروز از ساعت 19 و به میزبانی منچستریونایتد از آرسنال برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/