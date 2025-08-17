اعلام ترکیب دو تیم منچستریونایتد و آرسنال

به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته اول از رقابت های پرمیر لیگ انگلیس از ساعت 19:00 امشب تیم های منچستریونایتد و آرسنال با هم مصاف می دهند.

ترکیب منچستریونایتدبرای این مسابقه را مشاهده می کنید:

آلتای باییندیر، یورو، دلیخت، شاو، دالو، کاسمیرو، برونو فرناندز، دورگو، امبئومو، کونیا و میسون مونت

ترکیب آرسنال برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

رایا، بن وایت، سالیبا، ماگالاش، کالافیوری، اودگارد، زوبیمندی، دکلان رایس، ساکا، مارتینلی و گیوکرش

